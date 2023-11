EM-Qualifikation Deutschlands U21: "Mouki kann gefühlt jeden Ball reinmachen" Stand: 16.11.2023 19:43 Uhr

Die deutsche U21-Nationalmannschaft hat vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Estland keine Ausfälle zu beklagen. "Alle Spieler sind gesund und fit" , verkündete Trainer Antonio Di Salvo nach dem Abschlusstraining am Donnerstag (16.11.23). Bei den letzten Länderspielen des Jahres trifft seine Auswahl am Freitag (18 Uhr/Live-Ticker bei der Sportschau) in Paderborn auf Estland, am Dienstag (18 Uhr/Live-Ticker bei der Sportschau) steht die nächste Partie in Essen gegen Polen an.

Estland erreichte in vier Spielen erst einen Punkt. Das deutsche Team belegt aktuell mit zwei Siegen aus zwei Spielen Platz zwei in der Gruppe D. Polen liegt mit einem mehr absolvierten Spiel drei Punkte vorn, "gegen diese hochklassige Mannschaft erwartet uns also ein echtes Topspiel um den ersten Tabellenplatz" , prophezeite Di Salvo, der aber auch die Spieler aus Estland nicht unterschätzen will, "wir werden gegen sie eine hoch konzentrierte Leistung benötigen."

Deutschland: Reitz und Röhl, die beiden kleinen "Messis"

Shootingstar Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach hofft nur wenige Tage nach seinem ersten Bundesliga-Tor auf den nächsten Meilenstein seiner Karriere. Bei einem Einsatz für die deutsche U21 wäre "der nächste Punkt auf der Liste der Träume abgehakt" , sagte der Mittelfeldspieler, "den Adler auf der Brust tragen zu können - das ist das Schönste, was es gibt." Reitz hatte im November 2017 für die deutsche U16 eine Partie absolviert (0:4 gegen Tschechien), seither aber kein Spiel mehr für eine DFB-Auswahl gemacht.

Wie Reitz hatte auch der ebenfalls nominierte Merlin Röhl (SC Freiburg) zuletzt nach einer technisch starken Leistung sein erstes Bundesliga-Tor erzielt, was beide zu gegenseitigen Sprüchen animierte. "Im Internet gab es Sätze wie 'Der Messi vom Niederrhein' oder 'Der Messi aus dem Breisgau', da haben wir ein paar Witze gemacht" , verriet Reitz. Wie es derzeit laufe, habe er sich "im Leben nicht" vorstellen können.

Adeyemi verzichtet auf U21

Es fehlt dagegen Karim Adeyemi. Der Flügelstürmer hatte sich nach einem schwachen Saisonstart zuletzt bei Borussia Dortmund wieder in die Startelf gekämpft. Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann verzichtete dennoch auf eine Nominierung des 21-Jährigen. Anders als im Oktober wird Adeyemi aber auch nicht für die U21 auflaufen, obwohl "uns Karim selbstverständlich mit seiner Qualität geholfen hätte" , wie der nicht begeisterte Di Salvo zu verstehen gab. Insgesamt nominierte er 23 Spieler für die ersten beiden Heimspiele in der laufenden Qualifikationsrunde.

Moukokos großartige Bilanz - "Mouki kann gefühlt jeden Ball reinmachen"

Aber im Kampf um die Tabellenspitze ruhen alle Hoffnungen auf Youssoufa Moukoko. Elf Tore in neun Länderspielen glückten dem 18-Jährigen in der Nachwuchs-Nationalmannschaft. Beim 3:0 zum Auftakt im Kosovo traf Moukoko zweimal, beim 3:2 in Bulgarien bejubelte er einen Dreierpack. "Ich hoffe, dass er die Eindrücke, die wir beim letzten Mal hatten plus die Eindrücke, die mir vom Verein geschildert wurden, umsetzen kann" , sagte Di Salvo, "ich wünsche mir, dass er diesen Flow weiterhin haben wird" .

Darauf bauen auch die Kollegen. "Mouki kann gefühlt jeden Ball reinmachen" , sagte der 19-jährige Salzburger Leandro Morgalla. "Ich bin als Verteidiger froh, dass ich auf der gleichen Seite bin und gegen ihn sehr wenig - außer im Training - verteidigen muss."