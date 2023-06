DFB-Kader U21 ohne verletzte Beyer und Thielmann zur EM Stand: 14.06.2023 11:50 Uhr

Der DFB hat den U21-Kader für die EM bekannt gegeben. Das deutsche Team wird die EM-Endrunde ohne Jordan Beyer und Jan Thielmann bestreiten müssen.

Die beiden verletzten Profis müssen laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes verletzungsbedingt aus dem Trainingslager in Südtirol abreisen. Die EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start.

Nur noch 23 Spieler

Trainer Antonio Di Salvo hatte ursprünglich 26 Spieler in das vorläufige EM-Aufgebot berufen. Durch die Ausfälle von Beyer (FC Burnley), Thielmann (1. FC Köln) und Patrick Osterhage (VfL Bochum), der wegen einer Verletzung gar nicht erst mit ins Trainingslager gereist war, hat sich das Team nun auf 23 Spieler reduziert.

Bis zum heutigen Mittwochabend wird der DFB den jetzt feststehenden Kader an die UEFA melden.

"Extrem bitter"

"Die Verletzungen von Jordan und Jan sind für uns, aber vor allem für die beiden Jungs extrem bitter" , sagte Di Salvo am Mittwoch im Trainingslager in Prad: "Dass ihr EM-Traum so kurz vor dem Turnier platzt, tut mir persönlich sehr leid für sie. Dennoch müssen wir jetzt nach vorne blicken. Wir hatten im Vorfeld bewusst mehr als 23 Spieler nominiert - auch, um auf mögliche Verletzungen reagieren zu können."

Eine Woche hat Di Salvo noch Zeit, seine Auswahl auf den EM-Ernstfall am 22. Juni gegen Israel einzustimmen. Weitere Gruppengegner sind Tschechien (25. Juni) und England (28. Juni).

U21 im Testspiel: 7:0 gegen regionale Auswahl

In einem Testspiel gegen eine regionale Südtiroler Auswahl gewann das Team zuletzt locker mit 7:0. Der Angriff zeigte sich gegen den qualitativ deutlich schwächeren Gegner bereits treffsicher. Vor allem Youssoufa Moukoko, der bei der vergangenen EM-Endrunde verletzt ohne Einsatz geblieben war, war in guter Verfassung - er traf doppelt und gab eine Vorlage.

Am Freitag tritt die deutsche Mannschaft in einem letzten Test unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die Schweiz an. Am Sonntag bricht das Team schließlich nach Georgien auf.

Das Aufgebot:

Tor Name Geburtsdatum Verein #1 NOAH ATUBOLU 25.5.2002 SC Freiburg #23 CHRISTIAN FRÜCHTL 28.1.2000 Austria Wien #12 NICO MANTL 6.2.2000 Aalborg BK

Abwehr Name Geburtsdatum Verein #15 MAXIMILIAN BAUER 9.2.2000 FC Augsburg #5 YANN-AUREL BISSECK 29.11.2000 Aarhus GF #4 MARTON DARDAI 12.2.2002 Hertha BSC #13 KILIAN FISCHER 12.10.2000 VfL Wolfsburg #14 HENNING MATRICIANI 14.3.2000 FC Schalke 04 #22 LUCA NETZ 15.5.2003 Borussia Mönchengladbach #3 TAN-KENNETH SCHMIDT 3.6.2002 SC Freiburg #2 JOSHA VAGNOMAN 11.12.2000 VfB Stuttgart

Mittelfeld/Sturm Name Geburtsdatum Verein #21 FARIDA ALIDOU 18.7.2001 Eintracht Frankfurt #18 DENIS HUSEINBASIC 3.7.2001 1. FC Köln #8 YANNIK KEITEL 15.2.2000 SC Freiburg #7 ANSGAR KNAUFF 10.1.2002 Eintracht Frankfurt #6 TOM KRAUß 22.6.2001 FC Schalke 04 #16 ERIC MARTEL 29.4.2002 1. FC Köln #11 YOUSSOUFA MOUKOKO 20.11.2004 Borussia Dortmund #20 JESSIC NGANKAM 20.7.2000 Hertha BSC #9 KEVIN SCHADE 27.11.2001 Brentford FC #10 ANGELO STILLER 4.4.2001 TSG Hoffenheim #19 NELSON WEIPER 17.3.2005 FSV Mainz 05 #17 NOAH WEIßHAUPT 20.9.2001 SC Freiburg