Nachwuchs-Bilanz des DFB Deutsche U21 Titelfavorit, Ernüchterung bei der U17 Stand: 20.11.2024 12:08 Uhr

Die letzten Länderspiele des Jahres liegen hinter den Nachwuchsmannschaften des DFB. Die Bilanz sieht für die U21 glänzend aus, sie fährt als Favorit zur EM. Ernüchterung gab es hingegen für die U17.

Ein spätes Gegentor verhinderte, dass die deutsche U21 das letzte Länderspiel des Jahres gewann. Das 2:2 gegen Frankreich kann die Bilanz aber nicht trüben. Ein Jahr ohne Niederlage, insgesamt sind es nun sogar schon 13 Spiele ohne Niederlage – dazu kommt für die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo die souveräne Qualifikation für die Europameisterschaft 2025.

Sie gehört für das Turnier, das vom 11. bis 28. Juni in der Slowakei ausgetragen wird, zu den Favoriten. Die Gruppenauslosung erfolgt am 3. Dezember.

Länderspiele U 21 im Jahr 2024 Gegner Ergebnis Anlass Kosovo (h) 0:0 EM-Quali Israel (h) 2:0 EM-Quali Israel (a) 5:1 EM-Quali Estland 10:1 EM-Quali Bulgarien (h) 2:1 EM-Quali Polen (a) 3:3 EM-Quali Dänemark (h) 3:0 Test Frankreich (a) 2:2 Test

Erklärung für sämtliche Tabellen: h = Heimspiel, a = Auswärtsspiel, n = neutraler Platz, die Ergebnisse sind jeweils aus Sicht der deutschen Mannschaft zu lesen

Nur Testspiele für U20

Nur Testspiele standen im Jahr 2024 für die deutsche U20 an. Die deutsche Mannschaft gewann sechs der acht Partien, spielte gegen Frankreich zudem 4:4. Die eine Niederlage hatte es allerdings in sich. Mit 0:4 unterlag die Elf von Trainer Hannes Wolf in Sheffield gegen England.

Bei der WM 2025, die vom 27. September bis 19. Oktober in Chile ausgetragen werden wird, fehlt die deutsche Mannschaft. Als Qualifikation galt die EM-Endrunde 2024 der U19, für die sich die Auswahl des DFB aber schon nicht qualifiziert hatte.

Länderspiele U20 im Jahr 2024 Gegner Ergebnis Anlass Frankreich (n) 3:1 Test Frankreich (n) 4:4 Test Rumänien (a) 3:2 Test Italien (a) 3:0 Test Polen (h) 3:1 Test Ghana 5:0 Test England (a) 0:4 Test Türkei (a) 2:0 Test

U19 verpasst Qualifikation zur EM-Endrunde

Mit Niederlagen in Kroatien und gegen Rumänien startete die U19 in das Jahr. Damit war die Qualifikation für die EM im Sommer in Nordirland verpasst.

Bei der neuerlichen Qualifikation für eine EM-Endrunde, die im Juni 2025 in Rumänien gespielt werden wird, sieht es gut aus. Die ersten drei Spiele wurden gegen Andorra, Zypern und Ungarn sämtlich gewonnen. Der Gruppensieg gilt als Pflichtaufgabe. Danach wird es in der zweiten Qualifikationsrunde schwieriger.

Länderspiele U19 im Jahr 2024 Gegner Ergebnis Anlass Kroatien (a) 1:2 EM-Quali Rumänien (n) 2:3 EM-Quali Türkei (n) 2:0 EM-Quali Dänemark (a) 1:5 Test Italien (n) 1:2 Test England (n) 3:2 Test Spanien (n) 2:1 Test Rumänien (a) 0:2 Test Norwegen (n) 2:0 Test Andorra (a) 2:0 EM-Quali Zypern (n) 3:1 EM-Quali Ungarn (n) 2:1 EM-Quali

Klare Siege bis ganz knappe Niederlage bei U18

Von klaren Siegen gegen die Türkei und Tschechien bis zu einer knappen Niederlage im Elfmeterschießen gegen England bei einem Vier-Nationen-Turnier reicht die Palette bei der deutschen U18.

Länderspiele U18 im Jahr 2024 Gegner Ergebnis Anlass Niederlande (n) 1:0 Test England (n) 3:5 i.E. Test Tschechien (n) 1:4 Test Dänemark (h) 1:1 Test USA (n) 1:0 Test Türkei (n) 4:0 Test Tschechien (a) 7:3 Test Belgien (n) 0:1 Test England (n) 1:0 Test

U17 verpasst als Welt- und Europameister großes Turnier

Im Dezember 2023 noch der Titelgewinn bei der WM in Indonesien, folgte im März dieses Jahres bei der U17 die Ernüchterung. Durch ein 2:3 gegen Portugal verpasste die Auswahl des DFB die Endrunde der EM, bei der sie ebenfalls Titelverteidiger gewesen wäre.

In der ersten Qualifikationsrunde zur EM 2025 gelangen zwei Pflichtsiege gegen Andorra und Belarus, der Gruppensieg wurde allerdings durch ein 3:3 gegen Tschechien verpasst. Dennoch ist die Mannschaft von Trainer Marc-Patrick Meister weiter.

Länderspiele U17 im Jahr 2024 Gegner Ergebnis Anlass Spanien (n) 0:7 Test Niederlande (n) 3:1 Test Portugal (a) 0:3 Test Kroatien (n) 3:3 EM-Quali Irland (n) 2:0 EM-Quali Portugal (a) 2:3 EM-Quali Zypern (h) 4:0 Test Israel (h) 1:0 Test Mexiko (h) 3:0 Test England (h) 1:3 Test Andorra (h) 4:0 EM-Quali Belarus (h) 8:2 EM-Quali Tschechien (h) 3:3 EM-Quali Niederlande (n) 2:2 Test

U16: erst 3:2, dann 1:5 gegen Österreich

Vier Doppelvergleiche standen im Länderspieljahr der deutschen U16 auf dem Programm. Wie schwankend Leistungen gerade in diesen Jahrgängen sein können, zeigte sich gegen Österreich. Einem 3:2-Sieg folgte drei Tage später im September eine 1:5-Niederlage.

Länderspiele U16 im Jahr 2024 Gegner Ergebnis Anlass Japan (n) 3:2 Test Portugal (a) 2:0 Test Niederlande (n) 3:3 Test Italien (h) 3:0 Test Italien (h) 5:0 Test Österreich (a) 3:2 Test Österreich (a) 1:5 Test Polen (h) 4:4 Test Polen (h) 2:1 Test Türkei (a) 1:0 Test Türkei (a) 2:2 Test