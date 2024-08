94 Länderspiele Sommer tritt aus Schweizer Nationalteam zurück Stand: 19.08.2024 11:01 Uhr

Der langjährige Bundesliga-Torhüter Yann Sommer hat seinen Rücktritt aus der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft erklärt.

"Es war mir eine große Ehre und ein Privileg, mein Land während zwölf Jahren in 94 Länderspielen auf höchstem Niveau vertreten zu dürfen" , sagte der 35-Jährige. Sein Fokus liege nun auf seinem Verein Inter Mailand.

Bei fünf großen Turnieren dabei

Sommer hatte sein Debüt in der Nati am 30. Mai 2012 unter Coach Ottmar Hitzfeld gegeben, von 2016 bis 2024 war er bei fünf großen Turnieren die Nummer eins der Schweizer. Sein letztes Länderspiel war das EM-Viertelfinale am 6. Juli in Düsseldorf gegen England (3:5 i.E.).

Für ihn sei "nun der Moment gekommen, um Abschied zu nehmen" , so Sommer, der von 2014 bis Januar 2023 bei Borussia Mönchengladbach und anschließend ein halbes Jahr für Bayern München gespielt hatte. Als Nachfolger im Tor der Schweizer kommen unter anderem BVB-Schlussmann Gregor Kobel (26) sowie Yvon Mvogo (30) vom FC Lorient in Frage.