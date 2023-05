Public Viewing ausverkauft Neapel bereitet sich auf dritten Meistertitel vor Stand: 03.05.2023 23:22 Uhr

Lazio Rom feierte zwar am Mittwoch (03.05.2023) einen Pflichtsieg. Doch die SSC Neapel kann am Donnerstag bei Udinese Calcio den dritten Scudetto perfekt machen - und die Fans fiebern im Heimstadion des italienischen Tabellenführers mit. Im Stadio Diego Armando Maradona wird die Partie per Großbildschirm live übertragen.

50.000 Fans haben sich die Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro für das Public Viewing gesichert. Die Einnahmen dienen wohltätigen Zwecken, die Tickets waren in wenigen Stunden vergriffen. Mehr als 10.000 Tifosi werden vor Ort in Udine ihr Team anfeuern.

Lazio erledigt Pflichtaufgabe gegen Sassuolo

Napoli hat sechs Runden vor Schluss 18 Punkte Vorsprung auf Verfolger Lazio Rom und steht damit so gut wie sicher als Meister fest. Dass der Titel nicht schon am Mittwochabend klar war, lag am 2:0-Sieg von Lazio gegen Sassuolo Calcio.

Nachdem ein Tor des ehemaligen Dortmunders Ciro Immobile wegen Abseits aberkannt wurde (7.), schlug Felipe Anderson (14.) zu. Sassuolo blieb jedoch hartnäckig: Davide Frattesi (45.+4) traf die Latte, auch danach vergab der Underdog einige Möglichkeiten auf den Ausgleich. Toma Basic (90.+2) erhöhte in der Nachspielzeit für Rom.

Inter siegt mit Dzeko-Doppelpack

Inter feierte derweil den dritten Sieg nacheinander. Bei Abstiegskandidat Hellas Verona gewann der Champions-League-Halbfinalist 6:0 (3:0), der frühere Bundesligastürmer Edin Dzeko (37., 61.) traf doppelt. Inter sprang damit auf Platz vier und bleibt damit auf Kurs Richtung Königsklasse.