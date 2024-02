Serie A Sieg gegen Frosinone - Juve behauptet in letzter Minute Platz 2 Stand: 25.02.2024 14:48 Uhr

Juventus Turin bleibt weiterhin der erste Verfolger von Tabellenführer Inter Mailand. In der Serie A bezwang der Rekordmeister Frosinone Calcio am Sonntag (25.02.2024) dank eines Tores in der Nachspielzeit mit 3:2 (2:2).

Dusan Vlahovic hatte die "Alte Dame" bereits in der dritten Minute in Führung gebracht, der Außenseiter schlug aber durch Walid Cheddira (14.) und Marco Brescianini (27.) zurück. Wiederum Vlahovic (32.) sorgte dann für den den Halbzeitstand. Als vieles danach aussah, dass dieses 2:2 auch der Endstand sein wird, sorgte Daniele Rugani doch noch für den umjubelten Siegtreffer Turins.

Mailänder Klubs wollen nachlegen

Damit bleibt Juve hinter Inter Mailand, das am späten Nachmittag noch bei US Lecce den Vorsprung von neun Punkten wiederherstellen kann, auf Rang zwei vor AC Mailand. Milan muss gegen Atalanta Bergamo ran und gewinnen, um an Juventus dranzubleiben.