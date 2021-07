Es wirkt tatsächlich so, als profitierten zunächst auch bei Gravinas Plan die Liga-Eliten. Weniger lästige Spiele gegen kleine Klubs wie US Salernitana, Spezia Calcio oder den FC Venedig, die zum Premiumprodukt Serie A vermeintlich wenig beizutragen haben - stattdessen Konzentration auf die Glamour-Auftritte für die ausgeruhten Stars in der Champions League.

Dass die Anzahl der Spiele von 380 pro Saison auf 306 sinken würde und somit weniger Einnahmen aus dem nationalen Geschäft zu erwarten wären, ist die Kehrseite. Das könnten die Königsklassen-Klubs zwar sicher verkraften. Dennoch gibt es einige Vereinsbosse, die angesichts der fehlenden nationalen Spiele um TV-Gelder fürchten. Dies würde auch die kleineren Klubs betreffen. Der Plan des Verbands muss nun von der Liga geprüft werden - Einigkeit in der Serie A ist nicht zu erwarten.

Enttäuschende Rechtevergabe trübt die Stimmung

Die Vorschläge des FIGC-Chefs fallen in eine Zeit des Trübsals nach der für Italien enttäuschend verlaufenen Vergabe der TV-Rechte im Frühsommer. Denn an die schwerreiche Premier League, die für den Zeitraum von 2022 bis 2025 TV-Gelder in Höhe von 5,5 Milliarden Euro einstreichen wird, kommt die Serie A nicht heran.

Von 2018 bis 2021 gab es jährlich 973 Millionen Euro - und eigentlich hatte die Liga-Führungsebene bei der Ausschreibung gehofft, endlich die Milliardenmarke zu knacken, was der deutschen Bundesliga schon längst gelungen ist. Daraus wurde nichts. Denn die Einigung über die Exklusivrechte mit einem Streamingdienst dotierte schließlich sogar nur bei knapp 840 Millionen Euro pro Spielzeit.

Tatsächlicher Reformbedarf: Es krankt im italienischen Unterbau

Doch was sollen erst die chronisch klammen Vereine in der 2. und 3. Liga sagen? Reformbedarf gibt es dort zweifelsohne. "Drei Profi-Stufen sind nicht mehr tragbar" , zitierte die "Gazzetta dello Sport" Verbandschef Gravina.

In der Serie B und der dreigleisigen Serie C herrschte in den vergangenen Jahren Chaos. Spielerstreiks, schwindelerregende Verschuldungen von Klubs, Missmanagement und Veruntreuungen, eine zweistellige Anzahl von Insolvenzen - es krankt nicht erst seit der Corona-Pandemie im italienischen Unterbau.