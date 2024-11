Spitzenspiel der Serie A Remis gegen Inter - Neapel verteidigt Platz eins Stand: 10.11.2024 23:25 Uhr

Die SSC Neapel hat am Sonntag (10.11.2024) im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand die Tabellenführung verteidigt. Inters Hakan Çalhanoğlu traf und vergab aus elf Metern. Mats Hummels bekommt bei der AS Rom einen neuen Trainer.

Scott McTominay brachte Neapel in der 23. Minute in Führung, ehe Çalhanoğlu kurz vor der Pause zum 1:1 (1:1)-Endstand ausglich (43.). In der zweiten Halbzeit schoss Çalhanoğlu einen Strafstoß an den Pfosten (74.).

So bleibt Neapel mit 26 Punkten Tabellenführer der Serie A, es folgen gleich vier Mannschaften mit je 25 Punkten. Auch Inter (Platz 4) gehört dazu.

Atalanta und Florenz siegen

Zweiter in der Tabelle ist Atalanta Bergamo, das sich im Duell mit Udinese Calcio knapp 2:1 (0:1) durchsetzte. Hassane Kamara hatte Udine in Führung gebracht (45.+3), ehe Mario Pašalić (56.) und ein Eigentor von Isaak Touré (60.) das Spiel zugunsten von Bergamo drehten.

Auch der Tabellendritte Florenz durfte sich über einen Sieg freuen. Das 3:1 (1:1) gegen Hellas Verona sicherte Angreifer Moise Kean mit einem Dreierpack (4., 59., 90.+3).

Juve siegt im Stadtduell

Juventus Turin ist nach dem 2:0 (1:0)-Erfolg im Derby gegen den FC Turin Tabellensechster. Die Tore für die "Juve" erzielten Timothy Weah (18.) und Kenan Yildiz (84.).

Neuer Trainer für Hummels und die Roma

Mats Hummels bekommt bei der AS Rom einen neuen Trainer. Der Klub gab die Trennung von Ivan Juric am Sonntag (10.11.2024) nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Bologna die Trennung von Juric bekannt, der erst seit Mitte September als Nachfolger von Daniele De Rossi im Amt war.

Nur zwölf Spiele absolvierte die Roma unter der Führung des 49 Jahre alten Kroaten, unter dem der ehemalige Weltmeister Hummels nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund in die höchste italienische Fußball-Liga kaum zum Einsatz kam.