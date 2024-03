Test-Länderspiele Italien bezwingt auch Ecuador Stand: 24.03.2024 23:27 Uhr

Die italienische Fußball-Nationalmannschaft hat auch das zweite Spiel ihrer US-Reise gewonnen.

Das Team von Nationaltrainer Luciano Spalletti setzte sich am Sonntag (24.03.2024) in Harrison/New Jersey mit 2:0 (1:0) gegen Ecuador durch. Die Tore erzielten Lorenzo Pellegrini in der 3. Spielminute und Nicolo Barella in der Nachspielzeit (90.+4). Am Mittwoch hatte Italien 2:1 (1:1) gegen Venezuela gewonnen.

In einem weiteren Testspiel am Abend kam San Marino nur zu einem torlosen Unentschieden gegen St. Kitts und Nevis. Seit rund 20 Jahren wartet San Marino nun schon auf einen Sieg. Das Team des von Italien umschlossenen Landes ist Letzter der Rangliste des Weltverbandes Fifa.

Dämpfer für England, Blitz-Tor in Österreich

Bereits am Samstag war Österreich dank eines historisch frühen Tores von Christoph Baumgartner mit einem Sieg in das EM-Jahr gestartet. Dagegen musste England im Härtetest gegen Brasilien zum Start ins EM-Jahr einen Dämpfer hinnehmen.

In Wembley unterlag der Vize-Europameister am Samstag (23.03.2024) der "Selecao" im Prestigeduell keine drei Monate vor der EM mit 0:1 (0:0). Matchwinner für Brasilien war das 17 Jahre alte Talent Endrick (80. Minute) mit seinem ersten Länderspieltor.

Im englischen Sturm vertrat Ollie Watkins den verletzten Bayern-Star Harry Kane, als Kapitän lief Kyle Walker auf. Doch der Verteidiger musste bereits nach 20 Minuten angeschlagen vom Feld. Es entwickelte sich eine intensive Begegnung, im ersten Durchgang mit einem Chancenplus für Brasilien.

Nach der Pause kam England besser zum Zug - bis der eingewechselte Endrick in seinem dritten Länderspiel nach einem Konter cool abschloss und damit einer beeindruckenden Serie der Engländer im Wembley-Stadion ein Ende bereitete. Es war die erste Niederlage für England in der Londoner Arena seit 21 Spielen.

Baumgartners Blitztor zeigt Österreich den Weg

Das österreichische Team von Trainer Ralf Rangnick gewann in Bratislava auch dank des Rekordtreffers von Baumgartner gegen Gastgeber Slowakei mit 2:0 (1:0). Baumgartner, der beim Bundesligisten RB Leipzig unter Vertrag steht, traf bereits nach sieben Sekunden zur Führung. Damit gelang dem 24-Jährigen der schnellste Treffer der Länderspielgeschichte.

Der Freiburger Michael Gregoritsch führte in Bratislava den Anstoß zu Baumgartner aus, der ehemalige Hoffenheimer stürmte los und traf. Danach kontrollierten die Gäste mit acht Bundesliga-Legionären in der Startelf die Begegnung, verpassten aber in der ersten Halbzeit weitere Tore. Andreas Weimann (82.) sorgte für die Entscheidung.

Schweiz und Dänemark trennen sich torlos

Deutschlands EM-Gruppengegner Schweiz hat ein Ausrufezeichen verpasst. Beim Testspiel in Dänemark kam das Team um Bayer Leverkusens Mittelfeld-Motor Granit Xhaka zu einem 0:0, zudem verletzte sich Torhüter Yann Sommer am Sprunggelenk.

In Kopenhagen bestimmte zunächst der Gastgeber das Geschehen. Das Schweizer Team von Nationaltrainer Murat Yakin präsentierte sich offensiv lange zu harmlos. Nach 36 Minuten ging es für den Ex-Gladbacher Sommer nicht mehr weiter. In Abwesenheit des angeschlagenen BVB-Keepers Gregor Kobel musste Yvon Mvogo einspringen. Der frühere Leipziger entschärfte im zweiten Durchgang einen gefährlichen Freistoß von Dänemark-Star Christian Eriksen (62.).

Nullnummer auch für Belgien

Eine Enttäuschung musste unterdessen Belgien mit dem früheren Bundesligatrainer Domenico Tedesco hinnehmen. In Irland kamen die "Roten Teufel" nicht über ein 0:0 hinaus. Ohne den verletzten Topstar Kevin De Bruyne hatten die Belgier sogar noch Glück, als Torwart Matz Sels in der ersten Halbzeit einen Elfmeter von Irlands Evan Ferguson parieren konnte.