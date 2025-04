Offiziell Mo Salah verlängert beim FC Liverpool Stand: 11.04.2025 10:11 Uhr

Nun also doch: Starstürmer Mohamed Salah hat seinen Vertrag beim englischen Premier-League-Spitzenreiter FC Liverpool verlängert. Das teilten die "Reds" mit. Die genaue Vertragslaufzeit wurde nicht genannt, laut der Zeitung "Liverpool Echo" und des Senders "BBC" geht es aber um zwei weitere Spielzeiten.

Salah spielt bereits seit acht Jahren an der Anfield Road und ist ein Publikumsliebling. Trainer Jürgen Klopp hatte den Ägypter einst von der AS Rom nach England geholt. In 394 Spielen traf er 243 Mal für Liverpool und steht damit an dritter Stelle der treffsichersten Spieler in der Klub-Historie.

Allein in dieser Saison kommt der 32-Jährige schon wieder auf 32 Tore, davon 27 in der Premier League. Zuletzt war Salah auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien oder zu Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht worden.

Meisterschaft fast sicher

"Es ist großartig, ich hatte hier meine besten Jahre. Ich habe acht Jahre gespielt, hoffentlich werden es zehn. Ich genieße mein Leben hier, ich genieße meinen Fußball" , sagte Salah und fügte hinzu: "Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Ich habe hier unterschrieben, weil ich glaube, dass wir gemeinsam viele große Titel gewinnen können."

In dieser Saison dürfte dem Team der Meistertitel bei elf Punkten Vorsprung vor den letzten sieben Spielen kaum mehr zu nehmen sein.

Verlängert auch van Dijk?

Nach Salah könnte Liverpool womöglich bald mit einem weiteren Leistungsträger den Vertrag verlängern. Zuletzt gab es Berichte, dass auch eine Einigung mit Abwehrchef Virgil van Dijk bevorstehe.

Der Vertrag des Niederländers läuft zum Saisonende aus. Der englische Nationalspieler Trent Alexander-Arnold steht dagegen vor einem Wechsel zu Real Madrid.