Nach langer Verletzungspause Joker Füllkrug trifft für West Ham Stand: 05.04.2025 18:51 Uhr

Nationalstürmer Niclas Füllkrug hat erstmals nach seiner fast dreimonatigen Verletzungspause für West Ham United getroffen.

Der 32-Jährige wurde beim 2:2 (0:1) gegen den AFC Bournemouth am 31. Spieltag der Premier League zur zweiten Halbzeit eingewechselt und markierte in der 61. Minute per Kopf das 1:1. Insgesamt war es sein drittes Tor für die "Hammers" und der der erste Treffer im heimischen London Stadium. Die seit vier Partien sieglosen Hammers liegen in der Tabelle weiterhin nur auf Rang 15.

Füllkrug hatte zu Wochenbeginn gegen die Wolverhampton Wanderers (0:1) sein Comeback gegeben und dabei bereits die Latte getroffen. Bereits da hatte es Lob für ihn gegeben: "Ich habe mich sehr für ihn gefreut, dass er 45 Minuten spielen konnte. Er wird immer besser werden, je mehr Spielzeit er bekommen wird", sagte Trainer Graham Potter.

Der frühere Dortmunder und Bremer war zuvor letztmals am 10. Januar im Drittrundenspiel des FA Cup bei Aston Villa (1:2) im Einsatz gewesen, danach fiel er wegen einer Oberschenkelverletzung lange aus.