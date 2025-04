Jokertor gegen Fulham Traum-Comeback für Arsenals Saka Stand: 01.04.2025 22:51 Uhr

Mehr als vier Monate hat der FC Arsenal seinen Topspieler Bukayo Saka schmerzlich vermisst. Dessen fulminante Rückkehr gegen Fulham weckt Hoffnungen.

Saka erzielte beim 2:0 (1:0)-Sieg der Londoner gegen Fulham am Dienstag den Treffer zum Endstand (73.), nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung. Für die Pausenführung hatte Mikel Merino (37.) gesorgt, Fulhams Rodrigo Muniz sorgte in der Nachspielzeit für den späten Anschlusstreffer (90.+4).

Wegen einer langwierigen Oberschenkelverletzung konnte Saka im Jahr 2025 noch gar nicht auflaufen, stand am 30. Spieltag der Premier League gegen Fulham erstmals wieder im Kader. Der verdiente Sieg und die Rückkehr der 23 Jahre alten englischen Nationalspielers könnten doch wieder zarte Hoffnungen auf die Meisterschaft wecken. Der Rückstand auf Spitzenreiter Liverpool beträgt acht Spieltage vor Saisonende neun Punkte, die Reds können am Mittwoch gegen Everton allerdings noch nachlegen.

Aushilfs-Stürmer Merino trifft

Weil auch Kai Havertz (Oberschenkel) und Gabriel Jesus (Kreuzbandriss) schwer verletzt fehlen, musste Arsenal in der Offensive zuletzt improvisieren. So kam Mittelfeldspieler Merino immer wieder als Angreifer zum Einsatz, so auch gegen Fulham. Und Merino erledigte seine Aufgabe vorbildlich: In Bedrängnis kam er im 16er zum Abschluss, der abgefälschte Schuss schlug links im Tor ein.

Arsenal kontrollierte eine Partie, die wenig Spektakel lieferte - außer vor dem Tor zum 2:0. Torschütze Saka musste zwar nur mit dem Kopf abstauben, aber die Vorarbeit von Gabriel Martinelli war eine technische Meisterleistung. Mit der Hacke verlängerte er eine Flanke passgenau auf Saka. Ex-Gunner Bernd Leno hatte in Fulhams Tor keine Chance.

Fulham hätte noch zurückkommen können, der eingewechselte Muniz köpfte allerdings freistehend am Tor vorbei (81.). Sein Treffer in der Nachspielzeit kam dann zu spät.