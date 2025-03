Fortsetzung der Premier League Manchester City bangt um Haaland Stand: 31.03.2025 13:52 Uhr

In der Premier League geht es mit einem Wochenspieltag weiter. Manchester City feierte zuvor ein Erfolgserlebnis im FA Cup, bagnt aber um Erling Haaland, um dessen Verletzung ein Geheimnis gemacht wird.

So leicht können Prämienverhandlungen sein. "Der Manager, die Spieler, das gesamte Team - wir verdienen es nicht", sagte Pep Guardiola. "Nichtmal eine Uhr" wolle er haben, sollte Manchester City die Klub-Weltmeisterschaft gewinnen, die vom 14. Juni bis 13. Juli in den USA ausgetragen wird.

Die Enttäuschung sitzt tief beim Startrainer aus Katalonien. Sein Team ist schon in der Zwischenrunde der Champions League gescheitert (an Real Madrid), die erfolgreiche Titelverteidigung in der Premier League ist längst abgeschrieben.

Es gilt, die Saison noch irgendwie zu retten und sich erneut für die europäische Eliteliga zu qualifizieren. Der fünfte Tabellenplatz könnte dafür reichen, aber um sicher zu gehen, müsste City noch am FC Chelsea vorbei, der nur einen Punkt mehr hat, oder auch an Nottingham Forest, das nach 29 Spieltagen sechs Punkte Vorsprung hat.

Mögliche Titel bei der Klub-WM und im FA Cup sind Trostpflaster für Guardiola, der genauso überrascht sein dürfte wie alle Fußballfans, dass ein Verein wie Nottingham Forest dem aus den Vereinigten Arabischen Emiraten alimentierten Klub aus Manchester enteilt ist.

Im Halbfinale des FA Cups bei Nottingham Forest

Mit 0:1 ging das direkte Duell am 8. März verloren, das es nun in einem anderen Wettbewerb nochmals in dieser Saison geben wird.

Nottingham Forest gegen Manchester City ist eines des Halbfinalespiele im FA Cup, das andere heißt Crystal Palace gegen Aston Villa.

Im Viertelfinale sah es für City nach einer weiteren Enttäuschung aus. Beim AFC Bournemouth lag Guardiolas Mannschaft am Sonntag (30.03.2025) mit 0:1 zurück. Erling Haaland, der in der ersten Halbzeit einen Elfmeter verschossen hatte, glich kurz nach der Pause aus, Omar Marmoush erzielte kurz nach seiner Einwechslung den 2:1-Siegtreffer.

Geheimnis um Verletzung von Haaland

Der ehemalige Frankfurter war für Haaland eingewechselt worden, der sich verletzt hatte. Eine öffentliche Diagnose gab es bis Montagmittag nicht. Aber es kursiert dieses Video, dass den norwegischen Stürmer beim Verlassen des Stadions in Bournemouth zeigt - an Krücken und mit einem medizischen Schuh aus Kunststoff.

Der norwegische Rundfunk NRK versuchte, über den Teamarzt der norwegischen Nationalmannschaft eine Diagnose zu bekommen. Aber Ola Sand sagte nur: "Alle Infos kommen vom Klub, was wir möglicherweise wissen, ist vertraulich."

Erst gegen Leicester City, dann Derby bei Unites

Nachdem die Premier League am Wochenende nach der Länderspielunterbrechnung wegen des FA Cups noch pausierte, geht es von Dienstag (01.04.2025) bis Donnerstag mit dem 30. Spieltag weiter. Der FC Arsenal ist gegen den FC Fulham gefordert, Tabellenführer FC Liverpool trifft am Mittwoch im Derby an der Merseyside auf den FC Liverpool.

Manchester City sollte auch ohne Haaland das Heimspiel gegen Abstiegskandidat Leicester City gewinnen. Am Sonntag darauf dürfte es schwieriger werden. Im Old Trafford steht das Derby in Manchester gegen United an. Das Hinspiel ging für City nach 1:0-Führung durch zwei späte Tore noch verloren. Es war eine der großen Enttäuschungen in dieser Saison.