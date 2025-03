Premier League Arsenal schlägt behäbiges Chelsea im London-Duell Stand: 16.03.2025 17:10 Uhr

Nach drei sieglosen Spielen in Serie hat der FC Arsenal wieder gewonnen. Im Stadtderby gegen Chelsea siegten die Nord-Londoner mit 1:0 (1:0).

Mikel Merino (20. Minute) erzielte per Kopf den Siegtreffer für die "Gunners". An der Tabellenposition beider Klubs änderte sich nichts. Arsenal liegt weiterhin abgeschlagen zwölf Punkte auf dem zweiten Platz hinter dem Spitzenreiter FC Liverpool. Chelsea bleibt Vierter.

Arsenal dominiert von Anfang an

Die Mannschaft von Trainer Mikel Arteta dominierte die Anfangsphase im Emirates-Stadion klar und belohnte sich nach 20 Minuten mit Merinos Treffer nach einer Ecke von Martin Ödegaard. Mehr konnten die Gastgeber, die weiterhin verletzungsbedingt auf den deutschen Fußball-Nationalspieler Kai Havertz verzichten mussten, nicht aus ihren Chancen machen.

Chelsea brauchte lange, um überhaupt ins Spiel zu finden. Dann hatten die Gäste sogar die Chance zum Ausgleich. Ein Schuss von Marc Cucurella glitt Arsenal-Keeper David Raya durch die Hände, rollte dann allerdings knapp am Tor vorbei. Ansonsten gelang dem FC Chelsea nicht viel.

Im zweiten London-Derby des Sonntags setzte sich der FC Fulham im eigenen Stadion mit 2:0 (0:0) gegen Tottenham Hotspur durch.

City spielt nur Remis gegen Brighton

Schon am Samstag hatte Erling Haaland in der englischen Premier League einen weiteren Rekord aufgestellt - für einen wichtigen Sieg für Manchester City im Kampf um die Champions-League-Qualifikation reichte es aber nicht.

Der Norweger traf für Manchester City beim 2:2 (2:1) gegen Brighton and Hove Albion per Foulelfmeter: Es war seine 100. direkte Torbeteiligung im 94. Ligaspiel (84 Tore, 16 Vorlagen), niemandem war das schneller gelungen.

Gündogan bedient Marmoush

Auch der ehemalige Frankfurter Omar Marmoush traf (39.) nach Vorlage von Ilkay Gündogan. Dennoch muss City befürchten, in der Königsklasse in der Saison 2025/26 Zuschauer zu sein. In den Achtelfinal-Playoffs der laufenden Saison war Man City an Real Madrid gescheitert, in der Liga ist der Meister nur Fünfter.

Pervis Estupinan (21.) überraschte den deutschen City-Torhüter Stefan Ortega Moreno mit einem direkten Freistoß, das 2:2 erzielte Jack Hinshelwood (48.). Auch Brighton, von Teammanager Fabian Hürzeler betreut, hofft auf einen Champions-League-Platz. Man City ist weiterhin nur einen Punkt entfernt.