Kein Sieg für City Mutiges United punktet im Manchester-Derby Stand: 06.04.2025 19:23 Uhr

Im Stadtduell mit Manchester United konnte Manchester City im Kampf um einen Champions-League-Platz in der englischen Premier League die Patzer der Konkurrenz nicht nutzen. Am 31. Spieltag kam das Team von Trainer Pep Guardiola beim Nachbarn nicht über ein 0:0 hinaus.

Damit schaffte mit City auch das fünfte der Teams aus den Top fünf an diesem Spieltag keinen Sieg. Zuvor hatten schon Spitzenreiter FC Liverpool (2:3 beim FC Fulham), Verfolger FC Arsenal (1:1 beim FC Everton), das Überraschungsteam von Nottingham Forest (1:2 bei Aston Villa) und der FC Chelsea (0:0 beim FC Brentford) Federn gelassen.

City (52 Punkte) bleibt nach der Nullnummer erst einmal auf Platz fünf, könnte aber Montag von Newcastle United (bei Leicester City) noch überholt werden. Man United bleibt mit 38 Zählern als 13. im Niemandsland der Tabelle, darf sich aber über einen Achtungserfolg gegen den Rivalen freuen.

Frühe erste Chance für Manchester United

Manchester United ging die Partie am Sonntag (06.04.2025) im heimischen Old Trafford mutig und mit Energie an. Gleich mit dem ersten Vorstoß spielten sich die Gastgeber schnell bis an den Strafraum durch, wo Alejandro Garnacho nur durch ein Foul zu bremsen war. Der Freistoß von Bruno Fernandes (2.) blieb in der Mauer hängen.

Defensiv erwartete die Mannschaft von Trainer Ruben Amorim City mit einer 5-4-1-Anordnung und versuchte, früh Druck aufzubauen. Das eigentlich ballsichere City kam damit nicht gut zurecht und lief in einige Umschaltmomente, die United aber nicht immer gut ausspielte.

So kam der linke Schienenspieler Patrick Dorgu links im Strafraum in eine gute Schussposition, hatte aber 14 Meter vor dem Tor den Ball auf dem falschen Fuß und verzog mit rechts kläglich (12.).

Uniteds Garnacho zögert zu lange

Das Guardiola-Team, mit Ex-DFB-Kapitän Ilkay Gündogan und Winter-Toptransfer Omar Marmoush, aber ohne den verletzten Torjäger Erling Haaland in der Startelf, hatte kurz zuvor durch Phil Foden (10.) seinen ersten Torschuss gehabt. Gefährlicher wurde es auf der anderen Seite wieder, als eine Dalot-Flanke am Fünfmeterraum Garnacho (21.) fand. Der brauchte für den Abschluss aber zu lange und wurde von Ruben Dias geblockt.

Nach knapp einer halben Stunde verflachte die Partie dann etwas, weil City seine Ordnung besser fand und United nicht mehr Raum für Konter ließ. Halbzeit zwei begann mit einer großen Chance für die "Citizens", aber Foden (48.) zögerte frei vor United-Torwart Andre Onana zu lange und wurde noch entscheidend gestört.

Zirkzee prüft City-Torwart Ederson

Danach neutralisierten sich beide Teams wieder weitgehend. United verteidigte mit viel Leidenschaft. City fehlte der der letzte Punch. Erst in der Schlussphase nahmen die beiden Stadtrivalen wieder Fahrt auf. Marmoush (67.) prüfte mit einem Kracher aus 22 Metern Onana. Aber vor allem die "Red Devils" investierten nun mehr. Der eingewechselte Joshua Zirkzee (78.) scheiterte aus kurzer Distanz an City-Torwart Ederson.

Kurz darauf forderten die United-Fans einen Elfmeter, als Mateo Kovacic im Strafraum gegen Casemiro zu spät kam (79.). Doch der Video-Assistent ließ die Entscheidung des Schiedsrichters bestehen, nicht auf Foul zu entscheiden. Von City kam nichts mehr, United wollte unbedingt den entscheidenden Treffer.

Doch mehr als viel Ballbesitz um den gegnerischen Strafraum bekamen die "Red Devils" nicht mehr hin und so blieb es beim 0:0.