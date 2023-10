Manchester-Duell in der Premier League United gegen City - zwei Mal reich, aber nur ein Mal sexy Stand: 27.10.2023 16:52 Uhr

In der englischen Premier League kommt es am Sonntag (29.10.2023) zum prestigereichen Duell zwischen Manchester United und Manchester City. Obwohl beide Klubs ähnliche Voraussetzungen haben, sind nur die "Citizens" erfolgreich.

Seit mehreren Jahren warten die Fans darauf, im "Old Trafford" wieder begeisternden und erfolgreichen Fußball zu sehen. Denn schon lange rennt Manchester United den Triumphen der Vergangenheit schon fast verzweifelt hinterher.

Vor allem der Zeit unter Trainer-Legende Sir Alex Ferguson. Seitdem gab es schon mehrere (gescheiterte) Neustarts - und auch Erik ten Hag, der seit Beginn der vergangenen Saison Coach ist, tut sich mehr als schwer, die "Red Devils" wieder zum Topteam zu formen.

Währenddessen läuft beim Lokalrivalen Manchester City seit Jahren fußballerisch alles nahezu optimal. In der vergangenen Saison gelang es Pep Guardiola, seit 2016 "Citizens"-Trainer, nach einer langen Wartezeit, die Champions League und sogar das Triple zu gewinnen. Zuvor wurde der Klub unter ihm bereits viermal englischer Meister und gewann unter anderem zweimal den FA Cup.

United und City - beide investierten viele Millionen Euro

United und City trennen räumlich nur sieben Kilometer, sportlich aber Welten. Dabei haben beide finanziell etwa die gleichen Möglichkeiten.

City hat die Milliarden aus Abu Dhabi von Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan im Rücken, United die der Besitzerfamilie Glazer , die demnächst offenbar Anteile an Ineos-Chef Jim Ratcliffe verkaufen wird. Doch das, was die beiden Vereine aus diesen Rahmenbedingungen machen, ist extrem unterschiedlich.

In den vergangenen fünf Jahren hat United etwa 910 Millionen Euro für neue Spieler bezahlt, City in der gleichen Zeit 878 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de). Trotzdem verlieren die Roten den Titelvergleich mit den Blauen seit der Saison 2018/19 mit 1:13.

Und auch aktuell ist das Bild recht eindeutig: City ist als Zweiter wieder mitten im Kampf um die Meisterschaft, United scheint dagegen als Achter (sechs Punkte hinter dem Stadtrivalen) wieder um Europa kämpfen zu müssen.

Maguire vor Manchester-Duell in Topform

Das direkte Duell am Sonntag (16.30 Uhr) hat also neben allem Prestige auch eine enorme sportliche Bedeutung. Das "Old Trafford" lechzt danach, von der Mannschaft zu sehen, dass es dem Nachbarn doch Paroli bieten kann und der gesamte Klub hofft darauf, dass United mit einem eigenen Erfolg den Anschluss wieder einigermaßen herstellen kann.

Was aber passiert, wenn dies nicht gelingt, dürfte allen Beteiligten bewusst sein. Weil United den eigenen Ansprüchen schon so lange hinterherläuft, ist die Kritik am Rekordmeister in der Premier League (20-mal Meister) immer wieder besonders laut. " Manchester United ist der am meisten geprüfte Verein der Welt ", sagte Harry Maguire zuletzt.

Der Wechsel von Harry Maguire zu West Ham droht an der Abfindung zu scheitern.

Und der Abwehrspieler weiß ganz genau, wovon er spricht. Maguire ist seit seinem Wechsel von Leicester City zu den "Red Devils" höchst umstritten und wird gerne als Sinnbild des Scheiterns des Klubs dargestellt. Aktuell ist Maguire aber tatsächlich ein wichtiger Faktor, zuletzt spielte er in der Liga bei Sheffield United (1:2) und in der Champions League gegen den FC Kopenhagen überragend. " Ich bin wirklich stolz, wie ich auf die vergangenen zwölf Monate reagiert habe, ich bin so glücklich ", sagte er.

Aufwärtstrend auch dank Onana

Ähnliches gilt auch für Torhüter André Onana, der vor der Saison David de Gea abgelöst hatte, aber auch eine bisher sehr problematische Saison hatte. Gerade gegen Kopenhagen spielte der Kameruner aber stark, rettete mit einem gehaltenen Elfmeter den Sieg seines Teams.

" Wir sind Manchester United, wir sind ein sehr großer Klub. Wir müssen so weitermachen, wir müssen gewinnen ", machte Onana im Anschluss eine Kampfansage. Doch geht der Aufwärtstrend wirklich gegen City weiter?

Kontinuität nur bei Man City

Im Vergleich zu United besticht das Guardiola-Team durch Automatismen, die durch eine große Kontinuität entstanden sind. Die Verantwortlichen arbeiten seit Jahren zusammen, viele Spieler sind auch schon seit langer Zeit dabei. Die "Sky Blues" verkörpern die Fußball-Weisheit, dass Verlässlichkeit (auch in Sachen personeller Besetzung) zum Erfolg führt.

Bei United gibt es die aber seit Jahren nicht - weil der Druck, kurzfristig erfolgreich zu sein, stets zu groß war, um negative Phasen auszuhalten und einem Trainer dennoch zu vertrauen. Seitdem Guardiola bei City ist, waren vor ten Hag schon vier weitere Coaches bei United. Auch das ist ein Grund, warum zwar beide Klubs reich sind, aber nur einer sexy.

Hinweis: Die Höhepunkte der Partie zwischen den Manchester-Klubs sehen sie in der ARD-Sportschau am Sonntag, die auch auf sportschau.de live gestreamt wird.