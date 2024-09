Premier League Liverpool triumphiert im Old Trafford Stand: 01.09.2024 19:09 Uhr

Das war deftig: Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League einen deutlichen Sieg bei Manchester United gefeiert. Zuvor hatte sich Erling Haaland für City mal wieder in Torlaune befunden.

Der FC Liverpool hat seine gute Form zum Saisonbeginn der Premier League mit einem dominanten Sieg bei Manchester United erneut unter Beweis gestellt. Beim Rekordmeister gewann die Mannschaft des neuen Teammanagers Arne Slot souverän mit 3:0 (2:0) und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel. Nur wegen der besseren Tordifferenz liegt Titelverteidiger Manchester City an der Spitze vor Liverpool.

Perfekter Einstand für Klopp-Nachfolger Slot

Der Kolumbianer Luis Dias (35. Minute, 42.) sorgte mit einem Doppelpack schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Beide Treffer legte der Ägypter Mo Salah auf. Liverpool profitierte bei den Toren von Fehlern des Brasilianers Casemiro, der den Ball zweimal leichtfertig verlor. Im zweiten Durchgang traf Salah (56.) selbst.

Für Slot, den Nachfolger von Jürgen Klopp, ist es ein perfekter Einstand als Teammanager der "Reds": Nach Siegen gegen die schwächer eingeschätzten FC Brentford und Ipswich Town meisterte Liverpool auch die Aufgabe in Manchester dominant - und ist als einziges Team auch nach dem dritten Spieltag ohne Gegentreffer.

De Ligt und Mazraoui ohne Wirkung

Bei Man United kam der frühere Bayern-Profi Matthijs de Ligt zu seinem Debüt in der Startelf. Doch der Niederländer konnte der Abwehr ebenso wenig Stabilität verleihen wie Außenverteidiger Noussair Mazraoui, der im Sommer ebenfalls vom deutschen Rekordmeister Bayern München nach England gewechselt war.

Chelsea verliert an Boden

Der FC Chelsea kam am Sonntagmittag gegen Crystal Palace nicht über ein enttäuschendes 1:1 hinaus. Nicolas Jackson hatte die "Blues" in der ersten Hälfte in Führung gebracht (25.), im zweiten Abschnitt schlug Palace aber zurück. Eberechi Eze sorgte für den 1:1-Endstand (53.).

Newcastle United schlug am Nachmittag Tottenham Hotspur mit 2:1. Harvey Barnes hatte United in Führung gebracht (37.), Dan Burn war ein Eigentor zum Ausgleich unterlaufen (56.). Für den Siegtreffer sorgte der Ex-Dortmunder Alexander Isak in der 78. Minute.

Brighton holt Punkt bei Arsenal

Auch der FC Arsenal konnte Brighton in der Premier League unter Coach Fabian Hürzeler nicht besiegen. Kai Havertz brachte den FC Arsenal am Samstag (31.01.2024) mit seinem zweiten Saisontor beim 1:1 (1:0) gegen Brighton & Hove Albion in Führung, zum Sieg gegen Fabian Hürzeler, den Aufstiegstrainer des FC St. Pauli, reichte es jedoch nicht.

Havertz trifft, Rice fliegt vom Platz

Havertz traf mit einem Lupfer zum 1:0 für die Londoner (38.). Kurz nach der Pause sah sein englischer Teamkollege Declan Rice die Gelb-Rote Karte (49.), und Brighton kam besser ins Spiel. Joao Pedro nutzte wenig später die Überzahl der Gäste zum Ausgleich (58.).

Havertz hatte noch einmal die Chance, zum Matchwinner zu werden, scheiterte aber an Torhüter Bart Verbruggen (75.). Hürzeler, der jüngste Trainer der Liga, bleibt damit in England weiter ungeschlagen und setzte sich mit seinem Klub und sieben Zählern zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze. Punktgleich folgt direkt dahinter der FC Arsenal.

Haaland schon wieder in Torlaune

Dank Torjäger Erling Haaland bleibt Englands Meister Manchester City auch nach drei Spielen in der neuen Saison ohne Punktverlust. Der überragende Norweger erzielte beim 3:1 (2:1)-Sieg bei West Ham United alle drei Treffer zum dritten Sieg.

Der frühere Dortmunder traf in der 10. und 30. Minute zur 2:1-Pausenführung für die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola, der zunächst auf den zurückgekehrten Ex-Nationalmannschaftskapitän İlkay Gündogan verzichtete. Den zwischenzeitlichen Ausgleich markierte unfreiwillig Ruben Dias (19.) per Eigentor. Mohammed Kudus (52.) verpasste mit einem Pfostenschuss das mögliche 2:2.

Bei den Gastgebern aus London saß Nationalstürmer Niclas Füllkrug beim Anpfiff auf der Ersatzbank, kam Mitte der zweiten Halbzeit aber wie Gündogan noch auf das Feld. Mann des Spiels aber war Haaland, der 24-Jährige sorgte in der 83. Minute für die Entscheidung.