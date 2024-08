Premier League Hürzeler sorgt für Euphorie in Brighton Stand: 20.08.2024 14:20 Uhr

Trainer Fabian Hürzeler thront mit Brighton & Hove Albion an der Spitze der Premier League. Was nach einem Spieltag nichts heißt - zumal jetzt Manchester United kommt. Doch die Euphorie an Englands Südküste ist geschürt.

Es war ein traumhafter Start in das England-Abenteuer: Fabian Hürzeler hat zum Auftakt der neuen Saison in der englischen Premier League mit seinem Klub Brighton & Hove Albion einen 3:0-Sieg beim FC Everton eingefahren.

Jetzt thronen die "Seagulls" an der Spitze der Liga - was natürlich nichts bedeutet, aber immerhin eine schöne Momentaufnahme für alle ist, die es mit der Klub von der Südküste halten.

Zudem dem Team jetzt ein Topgegner ins Haus steht. Am Samstag (24.08.2024) geht es daheim gegen Manchester United, eines der Schwergewichte der Liga. Eine Zusammenfassung der Partie ist ab 18 Uhr in der Sportschau im Ersten zu sehen.

Hürzeler will bescheiden bleiben

"Es war ein guter Anfang, mehr nicht - und jetzt arbeiten wir weiter. Es ist sehr wichtig, bescheiden zu bleiben" , sagte deshalb auch Hürzeler: "Es ist ein sehr gutes Gefühl, aber ich möchte nicht so viel über mich selbst reden. Ich denke, die Spieler haben diesen Sieg verdient."

Kaoru Mitoma, Danny Welbeck und Simon Adingra sorgten mit ihren Toren für den überzeugenden Erfolg. Das deutsche Offensivjuwel Brajan Gruda, für über 30 Millionen vom FSV Mainz 05 zu Brighton gekommen, stand noch nicht im Kader.

Der jüngste Trainer in der Premier League

Hürzeler war nach dem Bundesliga-Aufstieg mit dem FC St. Pauli auf die Insel gewechselt. Mit seinen 31 Jahren ist er der jüngste Trainer in der Premier League. Es war ein Karrieresprung, von dem der gebürtige Texaner vor rund eineinhalb Jahren vermutlich auch noch nicht zu träumen wagte. Seinerzeit war der frühere Jugendspieler des FC Bayern München unter Timo Schultz einer von zwei Co-Trainern beim Hamburger "Kiezklub". Nach der Entlassung des Vereinsurgesteins wurde Hürzeler zum Chefcoach befördert.

Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte. Zunächst führte er den Hamburger Stadtteilklub aus der unteren Tabellenhälfte fast noch zum Aufstieg, in der darauffolgenden Serie gelang dann als Zweitliga-Meister der Sprung in die Bundesliga. Das weckte Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. "Mit dem Wechsel in die Premier League geht für mich ein Traum in Erfüllung" , sagte Hürzeler.

Bei Brighton trat er die Nachfolge des Italieners Roberto De Zerbi an. Der 44-Jährige legte sein Amt nach dem Saisonende nach zwei Jahren trotz laufenden Vertrags nieder. 7,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni sollen für Hürzeler geflossen sein. Kein deutscher Trainer wechselte bislang für mehr Geld ins Ausland.

Milner zieht schon Vergleich zu Klopp

"Von Beginn des Auswahlprozesses an war Fabian einer der herausragenden Kandidaten" , sagte Brightons Geschäftsführer Tony Bloom: "Er hat uns mit seiner außergewöhnlichen Arbeit bei St. Pauli auf sich aufmerksam gemacht. Er hat einen Spielstil, der mit der Art und Weise übereinstimmt, wie wir ein Team aus Brighton & Hove Albion spielen wollen, und ich bin zuversichtlich, dass es einer ist, den unsere Fans schätzen und genießen werden."

Und James Milner, der sieben Jahre älter als sein Trainer ist, hat als Ex-Liverpooler schon jetzt "Flashbacks" zu Jürgen Klopps Spielweise gegen den Ball.

Fans träumen schon von einem Titel

Auch die Fans träumen längst schon davon, dass Hürzeler in Brighton eine ähnliche deutsch-englische Erfolgsstory hinlegt, wie Klopp das seinerzeit beim FC Liverpool gemacht hat. Sogar von einem Titelgewinn ist in Brighton schon die Rede. Ein Sieg gegen Manchester United würde da helfen.