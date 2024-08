Start der Premier League Liverpool-Coach Arne Slot und der Schatten des Jürgen Klopp Stand: 16.08.2024 07:39 Uhr

Jürgen Klopp zu folgen, ist die wohl schwerste Aufgabe im internationalen Fußball. Doch der neue Liverpool-Trainer Arne Slot geht zuversichtlich in die neue Premier-League-Saison. Durchaus zu Recht.

Jürgen Klopp hat den FC Liverpool bekanntlich verlassen, trotzdem war er noch da, als sich sein Nachfolger Anfang Juli der Presse vorstellte. Er war präsent in den Fragen der Reporter. Sieben Mal, so zählte der "Guardian", wurde der neue Liverpool-Trainer Arne Slot bei seinem ersten öffentlichen Auftritt zu seinem Vorgänger befragt. Und der 45 Jahre alte Niederländer bewältigte die Konfrontation mit der Vergangenheit souverän.

Slot will keine Klopp-Kopie sein

Slot lobte Klopps Werk in Liverpool, betonte die Gemeinsamkeiten der beiden Trainer bei der Spielweise ihrer Mannschaften, erklärte aber auch, keine Kopie seines Vorgängers zu sein. Slot sprach einwandfrei Englisch, lächelte viel bei seinen Ausführungen, wirkte selbstbewusst – und fühlte sich ganz offensichtlich wohl in einem der schwersten Jobs, die das Geschäft aktuell zu bieten hat.

Fast neun Jahre war Klopp in Liverpool im Amt, eine Ewigkeit im modernen Fußball. Jemandem zu folgen, der eine Position so lange besetzt hat, ist immer kompliziert. Wenn dieser Jemand im Laufe seiner Amtszeit auch noch zur Vereins-Ikone und zum gefühlten Stadtheiligen aufgestiegen ist, wie es bei Klopp und Liverpool der Fall war, kann sein Nachfolger eigentlich nur verlieren, so groß ist die Fallhöhe, so gigantisch der Schatten des Vorgängers. Doch Arne Slot, zuletzt drei Jahre Trainer bei Feyenoord Rotterdam, geht die Aufgabe ohne Angst an.

Premier-League-Start gegen Ipswich Town

Die Freude über den Job bei einem der größten Klubs der Welt und der Enthusiasmus für die anstehende Arbeit überlagern mögliche Bedenken über die Risiken seines Engagements. Und in der Tat sind die Voraussetzungen vor Liverpools Premier-League-Start am Samstag bei Aufsteiger Ipswich Town gut.

Der Klub aus Anfield hat vor einem Jahr einen Umbruch vollzogen und fast das komplette Mittelfeld ausgetauscht. Unter anderem kamen Dominik Szoboszlai und Alexis Mac Allister. Außerdem hat Klopp in seiner letzten Saison in England viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs integriert. Zur allgemeinen Überraschung spielte Liverpool mit renovierter Mannschaft in der abgelaufenen Kampagne lange um die Meisterschaft mit und holte immerhin den Liga-Pokal.

Núñez wartet auf den Durchbruch

Das heißt: Eine Generalüberholung des Aufgebots in diesem Sommer war nicht nötig. Arne Slot übernimmt eine Mannschaft, die bestens in Schuss ist – und noch viel Potenzial hat. Unter anderem wartet Rekord-Transfer Darwin Núñez zwei Jahre nach seiner Ankunft noch immer auf den endgültigen Durchbruch.

Über seine Ambitionen mit seinem neuen Arbeitgeber sagt Slot, was man sagen muss als Liverpool-Trainer: “Unser Ziel sollte sein, dass wir an der Spitze der Liga stehen.” Bei aller Zuversicht dürfte ihm allerdings klar sein, dass der Premier-League-Titel in seiner ersten Saison wohl außer Reichweite ist.

Dauer-Champion Manchester City und der FC Arsenal, zuletzt zweimal nacheinander Vize-Meister, stehen in der Rangordnung vor Liverpool. Der in der vergangenen Saison erreichte dritte Platz könnte allerdings auch in der neuen Spielzeit ein realistisches Ziel sein. Trotz neuem Trainer – und bislang ohne Transfers.

Bisher keine Transfers - Verträge laufen aus

Liverpool ist der einzige Verein der Premier League, der in diesem Sommer noch kein Geld für neue Spieler ausgegeben hat, was unter den Fans mal wieder zu den traditionellen Nörgeleien über die sparsamen Klub-Besitzer führt, die Fenway Sports Group aus Boston. Dass die Zukunft von drei der wichtigsten Liverpool-Profis ungeklärt ist, bringt zusätzliches Störpotenzial: Die Verträge von Virgil Van Dijk, Trent Alexander-Arnold und Mohamed Salah laufen im kommenden Sommer aus.

Die Fachwelt ist sich wegen der vielen Unwägbarkeiten nach Jürgen Klopps Abschied unsicher, was von Liverpool zu erwarten ist in der neuen Saison. Ex-Manchester-United-Kapitän Gary Neville traut dem Klub sogar den Sturz aus den ersten sechs Plätzen der Premier-League-Tabelle zu. Fest steht: Arne Slot braucht schnell Erfolge, um dem übergroßen Schatten seines Vorgängers zu entkommen.