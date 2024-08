Neue Maßgabe Premier-League-Schiris werden nach Lieblingsklubs befragt Stand: 15.08.2024 17:58 Uhr

Die Schiedsrichter der Premier League sollen zur neuen Saison erklären, ob sie Fan eines Vereins sind und wenn ja, von welchem. Hintergrund ist ein Vorfall aus der vergangenen Saison.

"Die Schiedsrichter werden gebeten, etwaige spezielle Interessen vor der Saison offenzulegen" , sagte Howard Webb, Chef der englischen Schiedsrichterorganisation PGMOL, in der Tageszeitung "The Times". Gegebenenfalls würde die Organisation bei der Ansetzung Anpassungen vornehmen, "wenn wir der Meinung sind, dass ein Interessenkonflikt besteht, wenn sich ein Schiedsrichter als Fan eines Vereins erklärt" .

Weitere Verbindungen könnten sein, wenn Schiedsrichter für einen Klub spielen oder wenn sie persönliche oder geschäftliche Beziehungen zu Menschen in einem der Klubs hätten, sagte Webb. Auch das werde im Zweifel bei den Ansetzungen der Unparteiischen berücksichtigt. Wie "ESPN" berichtet, wird die Liste der Lieblingsklubs der Schiedsrichter aber nicht veröffentlicht.

Howard Webb, Chef der englischen Schiedsrichterorganisation PGMOL

Nottingham witterte Verschwörung um Luton-Fan im Videoraum

Das Thema ist in England deshalb eines, weil der Schiedsrichter und Video-Assistent Stuart Atwell als Fan des Klubs Luton Town gilt. Nottingham Forest fühlte sich bei einer 0:2-Niederlage gegen Everton um drei Strafstöße gebracht und führte das auch auf Video-Assistent Atwell und dessen Vorliebe für Luton zurück. Luton war ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf.

Der englische Schiedsrichter Stuart Atwell

"Wir haben die PGMOL vor dem Spiel gewarnt, dass der Video-Assistent ein Luton-Fan ist, aber sie haben ihn nicht ausgewechselt" , teilte Forest damals öffentlich mit. Eine Untersuchung des Verbands FA läuft noch.

Atwell wurde von der UEFA zum Video-Assistenten bei der EM 2024 in Deutschland berufen, er saß am Bildschirm, als Schiedsrichter Anthony Taylor ein vermeintliches Handspiel von Spaniens Marc Cucurella im Viertelfinale gegen Deutschland nicht ahndete. Taylor gilt als Fan des englischen Fünftligisten FC Altrincham.

Vermeintliches Handspiel von Spaniens Marc Cucurella

Ein bekannter englischer Schiedsrichter ging immer offen mit seiner Vorliebe um: Mike Dean, der bis 2022 in der Premier League pfiff, fuhr mit seinem Lieblingsklub Tranmere Rovers auch während seiner aktiven Zeit als Fan zu Auswärtsspielen.

Premier League will VAR-Eingriffe auf der Videowand zeigen

In der Premier League gab es in der vergangenen Saison generell großen Unmut über den Video-Assistenten. In der kommenden Saison will die Liga deshalb mit Einschränkungen die Bilder vom Eingriff des VAR auf den Videowänden im Stadion zeigen.

Der Streit um den Videobeweis ging so weit, dass die Wolverhampton Wanderers eine Abschaffung forderten, eine entsprechende Abstimmung verfehlte die nötige Mehrheit jedoch deutlich.

Ein Videobeweis wird im Stadion von West Ham United angezeigt.