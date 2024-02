Premier League Vorsicht vor Toney - Liverpool vor "kniffliger" Aufgabe Stand: 16.02.2024 14:34 Uhr

Der FC Liverpool geht in der Premier League erneut als Tabellenführer ins Auswärtsspiel am Samstag (17.02.2024) gegen den FC Brentford. Der ist aber vor allem wegen Ivan Toney nicht zu unterschätzen.

Die Niederlage vor zwei Wochen beim FC Arsenal (1:3) hat dem FC Liverpool weh getan. Zwar haben die "Reds" trotzdem noch die Spitzenposition in der Premier League inne, aber nur noch auf Bewährung. Manchester City hat die Vorlage nutzen können und den Rückstand auf zwei Punkte verringert, hat zudem noch ein Spiel in der Hinterhand. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola hat den Meistertitel also in der eigenen Hand.

Toney zurück und erfolgreich

Entsprechend ist Liverpool nun dazu angehalten, sich keine Ausrutscher zu leisten in Spielen, die als Pflichtsiege gelten - und ein solches steht nun an. Am Samstag (17.02.2024) muss der Tabellenführer beim FC Brentford ran, aktuell 14. in der Premier League und mit nur zwei Siegen aus den vergangenen elf Pflichtspielen nicht unbedingt in bester Form.

Dabei hat Brentford seit dem Jahresstart einen absoluten Trumpf in den eigenen Reihen. Wegen eines Verstoßes gegen die Wettregeln war Ivan Toney acht Monate vom englischen Fußballverband (FA) gesperrt worden und seit seiner Rückkehr läuft es wieder bei seinem Team. Vier Spiele hat der 27-Jährige in der Premier League wieder absolvieren dürfen, in drei von ihnen traf er. Und sowohl gegen Nottingham Forest (3:2) als auch am vergangenen Wochenende bei den Wolverhampton Wanderers (2:0) war er entscheidend an Siegen beteiligt.

"Ein Spiel, in dem Liverpool Schwierigkeiten haben könnte"

" Das wird super knifflig. Es macht einen großen Unterschied, ob sie mit oder ohne Toney spielen, wir müssen unsere Bestleistung zeigen ", sagte Liverpool-Coach Jürgen Klopp. " Das Problem sind die Bälle, die sie auf Toney spielen und die er zum nächsten Spieler bringen kann. Ihr Spiel auf den zweiten Ball ist einzigartig, Toney ist extrem schlau. "

Jede Menge lobende Worte für den Gegner - und die Gewissheit, dass das Spiel durchaus das Potenzial hat, ein Stolperstein für die Titelanwärter hat. " Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele sagen, dass das ein Spiel ist, in dem Liverpool Schwierigkeiten haben könnte ", sagte Klopp.

Viele Ausfälle, aber Rückkehr von Salah

Doch nicht nur die Qualitäten von Brentford und Toney könnten die Angelegenheit am Samstag für Liverpool erschweren. Stammtorhüter Alisson und Diogo Jota, der gerade erst zum Spieler des Monats Januar in der Premier League gekürt worden ist, stehen aufgrund von Verletzungen nicht zur Verfügung. Ebenso fallen Joel Matip, Trent Alexander-Arnold, Dominik Szoboszlai und Thiago aus.

Aber: Mohamed Salah feiert nach seiner Verletzung Rückkehr vom Afrika-Cup in Brentford sein Comeback. " Er ist wieder voll im Training und natürlich im Rennen um die Plätze dabei ", bestätigte Klopp am Freitag (16.02.2024). Der Trainer kann seinen Topspieler bei dieser "kniffligen" Aufgabe gut gebrauchen.

Hinweis: Die Höhepunkte zur Partie Brentford gegen Liverpool gibt es in der Sportschau am Samstag ab 18 Uhr.