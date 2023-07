Star vor dem Verkauf? PSG streicht Mbappé aus Kader für Japan-Reise Stand: 21.07.2023 23:20 Uhr

Kylian Mbappé steht nicht im Kader von Paris Saint-Germain für eine Japan-Reise des Klubs. PSG drängt damit auf einen Abgang Mbappés, der kommendes Jahr ablösefrei wäre.

PSG gab am Freitag (21.07.2023) den Kader für die Reise bekannt. Unter den 29 benannten Spielern fehlte Mbappé. Die Maßnahme heizt die Diskussionen um einen Wechsel des Weltmeisters von 2018 weiter an. Im Gespräch ist seit Jahren ein Wechsel zu Real Madrid.

Mbappé 2024 ablösefrei: PSG drängt auf Vertragsverlängerung oder Abgang

Mbappé hatte jedoch 2022 seinen Vertrag bis 2024 verlängert, eine einseitige Option auf eine Verlängerung zog er nicht. Die Verlängerung kostete PSG sehr viel Geld, Medien in Frankreich berichteten, das Mbappé mehr als 200 Millionen Euro pro Saison verdient. Nun will PSG zumindest eine Ablöse kassieren, 180 Millionen Euro Ablöse zahlte der Klub 2018 an AS Monaco. Im Sommer 2024 wäre Mbappé ablösefrei. Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi sagte deshalb, Mbappé müsse entweder einen neuen Vertrag unterschreiben oder den Verein verlassen.

Paris Saint-Germain ist in Besitz des katarischen Staatsfonds und daher nicht in Geldnot, muss für die Finanzregeln der UEFA aber Einnahmen aus dem Fußballgeschäft nachweisen. 2022 wurde PSG von der UEFA-Finanzkontrollkammer zu einer Strafzahlung von zehn Millionen Euro verurteilt und musste mehrere Bedingungen erfüllen - was laut UEFA auch gelungen ist.

Paris auf Japan-Tour zur Saisonvorbereitung

Die Tour des Klubs nach Japan findet im Zuge der Saisonvorbereitung statt. Bis zum 3. August bestreitet Paris dort vier Spiele. Die Gegner sind Al-Nassr (Saudi-Arabien), Cerezo Osaka (Japan), Inter Mailand (Italien) und Jeonbuk Motors (Südkorea).