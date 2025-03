Nach 16 Monaten Neymar zurück in "Seleçao" Stand: 06.03.2025 17:43 Uhr

Fußball-Superstar Neymar kehrt nach fast eineinhalb Jahren Verletzungspause in die brasilianische Nationalmannschaft zurück.

Wie Trainer Dorival Junior am Donnerstag bekannt gab, wird der 33-Jährige für die WM-Qualifikationsspiele gegen Kolumbien (21. März/MEZ) und in Argentinien (26. März/MEZ) in das Aufgebot berufen. "Er ist ein Spieler, von dem die anderen Spieler selbst öffentlich gesagt haben, wofür er in unserer Gruppe steht. Wir haben natürlich auf ihn gewartet" , sagte der Coach.

Kreuzbandriss zwang Neymar zu langer Pause

Neymar hatte sich während der Qualifikation für die WM-Endrunde 2026 im Auswärtsspiel gegen Uruguay (0:2) im Oktober 2023 einen Kreuzbandriss zugezogen und seitdem kein Spiel mehr für den fünfmaligen Weltmeister bestritten. Seit Februar läuft Neymar wieder für seinen Jugendverein FC Santos auf. Zuvor hatte ihn Al-Hilal im August 2023 von Paris Saint-Germain nach Saudi-Arabien geholt. Doch wegen seines Kreuzbandrisses und späteren Oberschenkelproblemen war der Offensivspieler dort kaum zum Einsatz gekommen.

In der WM-Qualifikation Südamerikas belegt Brasilien derzeit nur Rang fünf mit 18 Punken aus zwölf Spielen. Die ersten sechs der zehn Teams lösen das Ticket für das Turnier 2026, das in den USA, Kanada und Mexiko stattfindet.