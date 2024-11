Nations League Spanien und Portugal feiern Gruppensiege Stand: 15.11.2024 23:03 Uhr

Europameister Spanien war in der Nations League auch ohne eine Reihe seiner Topstars zu stark für Dänemark. Portugal feierte ein Torfestival gegen Polen und ebenfalls den Gruppensieg. Die Schweiz verpasste den notwendigen Sieg gegen Serbien und steigt in die Liga B ab.

Spanien gewann am Freitagabend (15.11.2024) in Kopenhagen am vorletzten Spieltag der Gruppe A4 mit 2:1 (1:0) gegen Dänemark und sicherte sich mit sechs Punkten Vorsprung vor den Dänen vorzeitig den Gruppensieg.

Das Team von Trainer Luis de la Fuente, der auf den verletzten EM-Jungstar Lamine Yamal verzichten musste, startete stark und nutzte in der 15. Minute die vierte Torchance zur verdienten Führung: Mikel Oyarzabal ließ nach einem klugen Querpass von Ayoze Perez Torhüter Kasper Schmeichel keine Chance.

Die Dänen hatten im ersten Spiel mit ihrem neuen Chefcoach Brian Riemer große Probleme, den Kombinationsfußball des Europameisters zu stoppen. Nach der Pause sorgte der starke Perez nach Pass des Ex-Leipzigers Dani Olmo für die Entscheidung (58.). Gustav Isaksen verkürzte noch (84.). Die Furia Roja, die zum Abschluss der Gruppenphase am Montag (20.45 Uhr) auf die Schweiz trifft, bleibt mit vier Siegen und einem Remis in der Nations League ungeschlagen.

Schweiz steht als Absteiger fest

Die Schweizer müssen den Gang in die Liga B antreten. Nach dem 1:1 gegen Serbien bleibt die Schweiz auf dem letzten Platz der Gruppe, Platz drei und die Relegation sind nicht mehr zu erreichen.

Die "Nati" hatte im Züricher Letzigrund gegen Serbien die erste Großchance, doch Noah Okafor traf nur die Latte (28.). Nach dem Seitenwechsel verhinderte der Dortmunder Gregor Kobel einen Rückstand für die Gastgeber: Der Keeper parierte den Foulelfmeter von Aleksandar Mitrovic (55.). Zeki Amdouni brachte die Eidgenossen in Führung (78.), plötzlich war die Chance auf den Klassenerhalt wieder da. Doch Aleksa Terzic besiegelte mit dem späten Ausgleich den Abstieg (88.).

Ronaldo trifft doppelt und per Seitfallzieher

Portugal hat sich auch dank eines Doppelpacks von Cristiano Ronaldo vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert. Die Mannschaft um den Superstar setzte sich in Porto nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 5:1 gegen Polen durch und sicherte sich zudem bereits vor dem finalen Spiel in Kroatien den Gruppensieg.

Cristiano Ronaldo beim Seitfallzieher

Rafael Leao (59.), Ronaldo per Handelfmeter (72.) und spektakulär per Seitfallzieher (87.) sowie Bruno Fernandes (80.) und Pedro Neto (83.) schossen die Portugiesen zum Sieg. Rekordtorjäger Ronaldo erzielte im 217. Länderspiel seine Tore 134 und 135 - insgesamt steht der 39-Jährige bei nun 910 Karrieretreffern. Bei den Polen, für die Dominik Marczuk (89.) traf, fehlte Starstürmer Robert Lewandowski vom FC Barcelona wegen Lendenwirbel-Problemen.

Das sportlich belanglose Duell der Portugiesen in Split gegen Kroatien steht am Montag (20.45 Uhr) an. Auch Kroatien steht als Zweiter im Viertelfinale.

Polen trifft zeitgleich auf das punktgleiche Schottland. In der Begegnung geht es noch um den dritten Platz, die Schotten müssen die Partie zwingend gewinnen.