Nations League: Besser als ihr Ruf - aber in Gefahr

Die FIFA will die globale Nations League

Trotz seines bisherigen Erfolgs steht das Turnier in Europa in seiner jetzigen Form bald möglicherweise zur Debatte. Denn die FIFA und ihr Präsident Gianni Infantino wollen die sportlich wie finanziell attraktive Nations League übernehmen und sie weltweit veranstalten. Alle 211 Länder sollen in regionalen Qualifikationsgruppen Auf- und Abstieg sowie die Teilnehmer eines Finalturniers mit acht Mannschaften ermitteln - aus der "Nebenbei-EM" würde die "Nebenbei-WM".

"Eine globale Nations League? Wenn es in Europa funktioniert - und das ist ja der Fall - dann kann es vielleicht auf der Welt auch funktionieren" , sagte Infantino 2019. Im Gespräch war zu dieser Zeit ein 25 Milliarden Euro schweres Angebot von nicht genannten Investoren, die der FIFA die Rechte an der globalen Nations League sowie einer vergrößerten Klub-WM abkaufen wollten.

Die UEFA sträubt sich noch gegen beide Ideen, fürchtet bei der Nations League um die neu gewonnene Einnahmequelle. Andere Kontinentalverbände sehen dagegen die Vorschläge positiv. Zurzeit ist die Debatte darüber aber angesichts der Coronavirus-Pandemie zurückgestellt.

Stand: 10.10.2020, 07:00