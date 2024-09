Nations League Frankreich schlägt Belgien - zweiter Sieg für Italien Stand: 09.09.2024 23:05 Uhr

Frankreich hat in der Nations League gegen Belgien seinen ersten Sieg gefeiert - Italien bleibt aber Spitzenreiter in der Gruppe. Österreich erlebt einen Fehlstart

In der Gruppe A2 feierte Frankreich nach dem 1:3 gegen Italien im Spiel gegen Belgien seinen ersten Sieg. Für die Franzosen trafen Randal Kolo Muani (29.) und Ousmane Dembélé (57.). Kylian Mbappe kam erst in der 67. Spielminute als Joker ins Spiel und vergab mehrere Großchancen.

Drei Tage nach Niederlage gegen Italien lief erneut nicht alles rund bei den Franzosen, die allerdings die besseren Torchancen besaßen. Die Führung durch einen Abstauber von Kolo Muani fiel keineswegs unverdient. Die von Domenico Tedesco trainierten Belgier, die zum Auftakt 3:1 gegen Israel gewonnen hatten, spielten zwar auch danach engagiert, waren aber insgesamt zu ungefährlich.

Italien mit knappem Sieg gegen Israel

Italien gewann gegen Israel knapp mit 2:1 und ist nach seinem zweiten Sieg Tabellenführer. Italien kam ohne sonderliche Mühe zu seinem Pflichtsieg. Davide Frattesi und Moise Kean trafen für Italien, Mohammad Abu Fani schaffte für Israel in der Schlussminute noch den Anschluss. Das Spiel fand in Budapest statt, weil Israel wegen des Gazakriegs derzeit keine Heimspiele im eigenen Verbandsgebiet austrägt.

Beim ersten Spiel wurde Israel nicht in Belgien empfangen, auch dieses Spiel fand in Ungarn statt.

Nations League in Liga A mit besonderer Bedeutung für die WM-Qualifikation

Für die Teams der Liga A ist das Abschneiden für die WM 2026 bedeutsam, da sie mit der Qualifikation für das Viertelfinale schwierige Gegner in der WM-Qualifikation vermeiden können.

Deutschland spielt in Gruppe A3 gegen Ungarn, Niederlande und Bosnien-Herzegowina.

Liga B: Haaland besiegelt Österreichs Fehlstart

Die österreichische Nationalmannschaft legte in der Gruppe B3 einen Fehlstart hin und verlor gegen Norwegen in Oslo mit 1:2 (1:1). Bereits zum Auftakt waren die Österreicher nicht über ein 1:1 in Slowenien hinausgekommen. Felix Horn Myhre brachte Norwegen nach einer starken Anfangsphase früh in Führung (9.). Borussia Dortmunds Marcel Sabitzer (37.) sorgte kurz vor der Pause für den verdienten Ausgleich.

Für den zweiten Durchgang wechselte Norwegens Nationaltrainer Staale Solbakken dann Antonio Nusa ein. Der Shootingstar von RB Leipzig belebte das Offensivspiel seiner Mannschaft, nach einer tollen Einzelaktion verpasste er aber die erneute Führung für das Heimteam (73.). Sieben Minuten später sorgte dann Erling Haaland aus kurzer Distanz für die Entscheidung (80.). Im anderen Spiel der Gruppe gewann Slowenien gegen Kasachstan mit 3:0.

Erling Haaland im Spiel gegen Österreich

Türkei nach Sieg gegen Island Tabellenführer

In der Gruppe B4 gewann die Türkei klar gegen Island. Kerem Aktürkoglu erzielte beim 3:1 (1:1) alle tore für die Türkei, Victor Pálsson gelang der zwischenzeitliche Ausgleich. Im anderen Spiel gewann Wales in Montenegro mit 2:1. Die türkei führt die Tabelle mit den punktgleichen Walisern an.