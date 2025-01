Termine, Titelanwärter, TV Das Wichtigste zur Frauen-EM 2025 Stand: 03.01.2025 20:47 Uhr

In der Schweiz kämpfen in diesem Jahr die besten Frauenfußball-Nationalmannschaften um den EM-Titel. Die Sportschau hat die wichtigsten Infos zum Turnier.

Wann findet die Frauen-EM statt?

Das Turnier startet am 2. Juli mit dem Eröffnungsspiel Island gegen Finnland, Gastgeber Schweiz ist erst danach dran gegen Norwegen. Diese Partien werden wie alle anderen an den ersten beiden Gruppenspieltagen um 18 und 21 Uhr angepfiffen. Im Gruppenfinale und in den K.o.-Runden ist um 21 Uhr Anstoß, das Endspiel am 27. Juli in Basel startet dann um 18 Uhr.

Auf wenn treffen die DFB-Frauen?

Deutschland ist bei der Auslosung zwar eine sogenannte Todesgruppe erspart geblieben, das Weiterkommen wird dennoch sehr anspruchsvoll. Polen ist zwar klarer Außenseiter, mit Dänemark und Schweden gibt es aber zwei sehr starke skandinavische Gegner, die bei der WM 2023 ihre Klasse - anders als das in der Gruppenphase ausgeschiedene DFB-Team - gezeigt haben. Im Viertelfinale würde im Erfolgsfall ein richtiger Brocken aus Gruppe D mit England, Frankreich und den Niederlanden warten.

Wann und wo finden die deutschen Spiele statt?

Das Team von Bundestrainer Christian Wück startet am 4. Juli um 21 Uhr in St. Gallen gegen Polen, weiter geht es vier Tage später gegen Dänemark (18 Uhr in Basel). In Zürich findet am 12. Juli (21 Uhr) das Spiel gegen Schweden statt, dort würde Deutschland als Gruppenzweiter auch am 17. Juli (21 Uhr) das Viertelfinale bestreiten. Im Falle des Gruppensieges ginge es am 19. Juli um 21 Uhr in Basel weiter.

Welche Chancen hat das DFB-Team?

"Es macht noch wenig Sinn, über ein Ziel bei der Europameisterschaft nachzudenken" , sagte Wück im Sportschau-Interview nach der Auslosung, er betonte aber auch: "Wir wollen sehr überzeugt sein, dass wir es schaffen können. Dass wir es schaffen werden." Der Bundestrainer zeigte sich durchaus optimistisch, dass sein Team in den Kampf um den Titel eingreifen kann, allerdings zeigte sich die deutsche Mannschaft zuletzt sehr wechselhaft, muss in der Vorbereitung noch zusammenwachsen.

Wie sieht es mit Tickets aus?

Insgesamt 700.000 Karten standen beim Start des Vorverkaufs im Dezember 2024 zur Verfügung und davon ist bereits ein ganz großer Teil vergriffen. Auf dem offiziellen Ticketportal waren Anfang Januar nur noch Tickets für fünf Partien zu kaufen, darunter kein Spiel mit deutscher Beteiligung, aber immerhin ein Viertel- und ein Halbfinale am 22. Juli. Dieses könnte das DFB-Team bestreiten, wenn es in der Gruppe Zweiter wird.

Es handelt sich dabei um E-Tickets, die über eine App abgerufen werden können, ausgedruckte Eintrittskarten gibt es nicht. Kurz vor dem Start des Turniers werden die Tickets bereitgestellt. Im Frühjahr soll es noch eine Resale-Plattform geben, wo es Einzeltickets geben wird.

Wer sind die Favoriten auf den EM-Titel?

Die Leistungsdichte im Turnier ist sehr eng, deswegen gibt es viele Mannschaften, denen es zuzutrauen ist, am 27. Juli in Basel etwas zu feiern zu haben. Weltmeister und Nations-League-Sieger Spanien ist dennoch Topfavorit, dahinter sind die Engländerinnen der wohl größte Titelanwärter.

Wer überträgt die Frauen-EM live im Fernsehen?

ARD und ZDF haben sich die Rechte an dem Turnier gesichert, die Spiele werden aber nicht nur im TV zu sehen sein, sondern auch live im Stream auf sportschau.de. Zudem wird es wie gewohnt Ticker und Audiostreams geben.