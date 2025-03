Turnier in der Schweiz Die Stadien der Frauen-Europameisterschaft 2025 Stand: 08.03.2025 15:15 Uhr

Acht Stadien in acht Spielorten gibt es bei der Frauen-EM 2025 in der Schweiz. Wir stellen die Arenen vor, in denen die 31 Spiele der Fußball-Europameisterschaft stattfinden.

St.-Jakob-Park, Basel

Der 2001 eröffnete St. Jakob-Park in Basel - lokaler Spitzname: "Joggeli" - ist das erste Mehrzweck-Stadion der Schweiz, in dem neben nationalen und internationalen Fußballspielen auch Konzerte stattfinden. Die Arena ist die größte des Turniers und war auch schon Austragungsort bei der EM der Männer 2008 (unter anderem mit Viertel- und Halbfinalspielen) sowie Final-Spielstätte der UEFA Europa League im Jahr 2016.

Deutschland spielt am 8. Juli in der Gruppenphase in Basel - auch ein mögliches Viertelfinale mit deutscher Beteiligung könnte in der Rhein-Metropole stattfinden. Im St. Jakob-Park findet am 27. Juli (18 Uhr) das Endspiel der Euro statt. 34.050 Zuschauende werden hier zur EM Platz finden.

Stadion Wankdorf, Bern

Das Stadion Wankdorf in der schweizerischen Hauptstadt Bern wurde ursprünglich 1925 eröffnet und 2001 renoviert. In Deutschland ist es vor allem für den WM-Sieg der Männer 1954 im Finale gegen Ungarn (3:2) bekannt - das "Wunder von Bern".

Bei der UEFA Europameisterschaft werden neben den spanischen Weltmeisterinnen, die zwei Gruppenspiele im Stadion Wankdorf austragen, auch die Gastgeberinnen eine Begegnung der Gruppenphase in der Arena der Young Boys bestreiten. Die Kapazität des Stadions liegt für das Turnier bei 29.650.

Stade de Genève, Genf

Das Stade de Genève liegt im Genfer Vorort Lancy. In der Mehrzweck-Arena, in der schon bei der UEFA Europameisterschaft der Männer 2008 Partien ausgetragen wurden, werden neben Fußball- auch Rugby- und Eishockey-Matches gespielt - zudem finden hier Konzerte statt.

Genf wird Gastgeber-Stadt für fünf Partien bei der Euro 2025 sein. Die Schweizerinnen werden hier ihr letztes Gruppenspiel gegen Finnland austragen (10. Juli, 21 Uhr), auch eine Viertelfinal- und eine Halbfinal-Begegnung werden hier stattfinden.

Stadion Letzigrund, Zürich

Das Stadion Letzigrund in Zürich hat eine lange Geschichte. Ursprünglich wurde es im Jahr 1925 eröffnet. 2006 wurde die Arena, in der auch Leichtathletik-Veranstaltungen stattfinden, komplett abgerissen und im folgenden Jahr neu eröffnet. Auch zur UEFA Europameisterschaft der Männer 2008 wurden in der größten Stadt der Schweiz Spiele ausgetragen.

Bei der Fußball-EM der Frauen in diesem Jahr liegt die Kapazität des Stadions bei 23.150 Zuschauenden. Die englischen Europameisterinnen tragen zwei Partien in der Gruppenphase hier aus. Die DFB-Auswahl wird in Zürich ihr letztes Vorrundenspiel gegen Schweden bestreiten (12. Juli, 21 Uhr).

Arena St. Gallen, St. Gallen

Die Arena St. Gallen ist im Jahr 2008 eröffnet worden. Bei der UEFA Frauen EM 2025 werden in der Stadt nahe des Bodensees drei Vorrunden-Partien ausgetragen - unter anderem das deutsche Auftakt-Match gegen Polen am 4. Juli (21 Uhr). Zudem werden die walisischen Fußballerinnen zwei ihrer Partien hier austragen. Kapazität zur Europameisterschaft: 16.100.

Fun Fact: Direkt angebaut an die Arena ist ein Einkaufszentrum. Auf der anderen Seite findet sich ein großes Einrichtungshaus.

Allmend-Stadion, Luzern

Im Stadion des FC Luzern werden zur UEFA Frauen EM 2025 drei Begegnungen der Gruppenphase ausgetragen - zwei davon aus Gruppe C, eine aus Gruppe D. Die Arena, die 2011 eröffnet wurde, ist die sechstgrößte in der Schweiz. Sowohl die Frauen- als auch die Männer-Nationalmannschaft der Schweiz tragen hier regelmäßig Länderspiele aus. Zur EM liegt die Kapazität bei rund 14.500 Plätzen. Damit ist sie die drittkleinste Arena des Turniers.

Arena Thun, Thun

In der Arena Thun wird am 2. Juli die erste Partie der UEFA Frauen EM 2025 ausgetragen: Island gegen Finnland. Die Heimspielstätte des aktuellen Zweitligisten FC Thun wurde im Jahr 2011 eröffnet und bietet im regulären Spielbetrieb rund 10.000 Zuschauenden Platz - zur Europameisterschaft werden es wie in Sion nur etwas mehr als 8.000 sein. In dem Stadion vor Alpen-Panorama wurden bereits UEFA Europa League Spiele ausgetragen.

Stade de Tourbillon, Sion

Das Stade de Tourbillon, Heimat des FC Sion, ist nach dem Schloss benannt, das über der Stadt thront. Es ist mit etwas mehr als 8.000 Zuschauern das kleinste Stadion bei der Fußball-EM 2025. Drei Begegnungen der Gruppenphase werden hier stattfinden. Ursprünglich wurde es 1968 eröffnet, 1989 fanden umfangreiche Renovierungsarbeiten statt.