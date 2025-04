Favoriten und Top-Duelle Die Gruppen bei der UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz Stand: 22.04.2025 12:54 Uhr

Am 2. Juli startet die UEFA Frauen-EM 2025 in der Schweiz mit der Vorrunde. Für die 16 Nationen geht es in vier Gruppen um die Qualifikation für das Viertelfinale. Alle Informationen zu Spielen, Favoriten und Anstoßzeiten sowie den Partien des DFB-Teams bei der Fußball-Europameisterschaft.

Von A bis D - Die Gruppen bei der Fuß ball-Europameisterschaft der Frauen

Hier sind alle Vorrundenspiele der Fußball-Europameisterschaft 2025 nach Gruppen aufgeführt. Zum Modus: Nach dem dritten Vorrunden-Spieltag qualifizieren sich die jeweils ersten beiden Nationen jeder der vier Gruppen für das Viertelfinale.

Gruppe A: Kommen die Gastgeberinnen weiter?

Schweiz (Gastgeberinnen)

Norwegen

Island

Finnland

Gruppe A ist sicher als eine der "leichteren" in der Vorrunde einzustufen, dennoch könnte es eine sehr spannende Gruppe werden mit einem engen Kampf um die zwei Viertelfinal-Plätze. Geht man nach der aktuellen Weltrangliste wären die Isländerinnen auf Rang 14 knapp vor Norwegen (16), der Schweiz (23) und Finnland (26). Die Gastgeberinnen aber können und wollen mit dem Heimvorteil im Rücken in die Runde der letzten Acht einziehen. Da ist ihre Auftaktpartie gegen Norwegen gleich ein guter Gradmesser.

Spiele der Gruppe A Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 02.07.25 18 Uhr Island - Finnland Thun 02.07.25 21 Uhr Schweiz-Norwegen Basel 06.07.25 18 Uhr Norwegen - Finnland Sion 06.07.25 21 Uhr Schweiz - Island Bern 10.07.25 21 Uhr Finnland - Schweiz Genf 10.07.25 21 Uhr Norwegen - Island Thun

Gruppe B: Weltmeister Spanien ist klarer Favorit

Spanien

Italien

Portugal

Belgien

In Gruppe B hingegen liegen die Dinge - zumindest in der Theorie - deutlich klarer. Spanien, Weltmeister und Weltranglistenzweiter, ist der eindeutige Favorit auf den Gruppensieg. Dahinter könnte der Kampf um den zweiten Viertelfinal-Teilnehmer aus der Gruppe sehr spannend werden, da in Italien (13) und Belgien (19) zwei Teams aus den Top 20 dabei sind - und auch Portugal auf Rang 22 zuletzt gut in Form war.

Spiele der Gruppe B Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 03.07.25 18 Uhr Belgien - Italien Sion 03.07.25 21 Uhr Spanien - Portugal Bern 07.07.25 18 Uhr Spanien - Belgien Thun 07.07.25 21 Uhr Portugal - Italien Genf 11.07.25 21 Uhr Italien - Spanien Bern 11.07.25 21 Uhr Portugal - Belgien Sion

Gruppe C: Setzt Deutschland sich durch?

Deutschland

Dänemark

Schweden

Polen

Eine "Todesgruppe" hat auch die deutsche Equipe nicht erwischt. Die DFB-Frauen, aktuell Dritte in der Weltrangliste, sind die Favoritinnen, ein Selbstläufer aber ist das Weiterkommen für die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück keineswegs - auch weil sie selbst unter dem neuen Coach noch in der Findung ist. Zumal speziell die Schwedinnen (5) und die Däninnen (12) stark einzuschätzen sind. Die Polinnen (28) haben sicherlich nur Außenseiterchancen in dieser Gruppe.

Spiele der Gruppe C Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 04.07.25 18 Uhr Dänemark - Schweden Genf 04.07.25 21 Uhr Deutschland - Polen St. Gallen 08.07.25 18 Uhr Deutschland - Dänemark Basel 08.07.25 21 Uhr Polen - Schweden Luzern 12.07.25 21 Uhr Schweden - Deutschland Zürich 12.07.25 21 Uhr Polen - Dänemark Luzern

Gruppe D: England, Niederlande, Frankreich - Aus drei mach zwei

England

Niederlande

Frankreich

Wales

Am engsten - vom Papier her - dürfte der Kampf um die beiden Viertelfinalplätze in Gruppe D werden: Mit England und den Niederlanden sind die beiden Europameisterinnen der vergangenen beiden Turniere in einer Gruppe. Dazu noch die starken Französinnen. Wales, Weltranglisten-30., hat, ähnlich wie Polen in Gruppe C, sicher nur Außenseiterchancen aufs Weiterkommen.

Spiele der Gruppe D Datum Uhrzeit Begegnung Spielort 05.07.25 18 Uhr Wales - Niederlande Luzern 05.07.25 21 Uhr Frankreich - England Zürich 09.07.25 18 Uhr England - Niederlande Zürich 09.07.25 21 Uhr Frankreich - Wales St. Gallen 13.07.25 21 Uhr Niederlande - Frankreich Basel 13.07.25 21 Uhr England - Wales St. Gallen

Nach Abschluss der Gruppenphase gibt es Ruhetage am Montag, 14. Juli, und Dienstag, 15. Juli. Am Mittwoch, 16. Juli, beginnt die K.o.-Runde mit dem ersten Viertelfinale. Die Halbfinals finden am Dienstag und Mittwoch, 22. und 23. Juli, statt - das Finale am Sonntag, 27. Juli, in Basel.󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿