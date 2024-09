Gegentor nach 13 Sekunden Italien schlägt Frankreich nach Rückstand Stand: 06.09.2024 22:45 Uhr

Italien hat zum Start in die Nations League nach einem Rückstand in Frankreich gewonnen. Belgien setzte sich gegen Israel durch.

Frankreich ging in dem Spiel der Gruppe A2 am Freitag (06.09.2024) in Paris in der 1. Minute durch Bradley Barcola in Führung. Federico Dimarco glich aber aus (30.), Davide Frattesi (51.) und Giacomo Raspadori sorgten nach der Pause für den Auswärtssieg.

Barcola war mit seinem Tor nach 13 Sekunden noch deutlich schneller erfolgreich als der bisherige französische Rekordschütze Bernard Lacombe: Der hatte bei der WM 1978 38 Sekunden für sein Tor ebenfalls gegen Italien gebraucht. Damals verloren die Franzosen ebenfalls - und auch diesmal erwies sich das frühe Tor nicht als gutes Omen. Denn das 1:0 brachte kaum Sicherheit, stattdessen drehte Italien auf und gewann noch.

Bei Italien gab Sandro Tonali nach einer Sperre wegen verbotener Sportwetten sein Comeback.

Belgien mit klarem Sieg gegen Israel

Im anderen Spiel der Gruppe A2 gewann Belgien im ungarischen Debrecen gegen Isreal mit 3:1. Kevin De Bruyne (21., 52./Foulelfmeter) und Youri Tielemans (48.) trafen für Belgien. Israel kam durch ein Eigentor von Timothy Castagne zwischenzeitlich zum Ausgleich. Der leipziger Lois Openda vergab einen Strafstoß für Belgien (56.).

Belgiens Kevin de Bruyne jubelt nach einem Treffer gegen Israel in der Nations League

Für die Teams der Liga A ist das Abschneiden für die WM 2026 bedeutsam, da sie mit der Qualifikation für das Viertelfinale schwierige Gegner in der WM-Qualifikation vermeiden können.

Österreich und Türkei starten jeweils mit Remis

Für Österreich gab es in der Gruppe B3 zum Start ein 1:1 (1:1) in Slowenien. Benjamin Sesko von RB Leipzig brachte Slowenien per Strafstoß in Führung (16.), Bayern Münchens Konrad Laimer glich aus (28.). In Österreichs Gruppe hatte sich Norwegen zuvor zu einem 0:0 in Kasachstan gemüht. Und das, obwohl bei den Norwegern Torjäger Erling Haaland, Arsenal-Spielgestalter Martin Ödegaard und der frühere Leipziger Alexander Sörloth von Beginn an auf dem Platz standen.

In der Gruppe B4 gab es auch zwischen Wale und der Türkei ein 0:0, der türkische Spieler Barıs Alper Yılmaz sah in der 62. Minue die Gelb-Rote Karte. Island schlug Montenegro mit 2:0. Orri Oskarsson (39.) und Jon Dagur Thorsteinsson (58.) erzielten die Tore.