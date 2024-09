Sieg in der Nations League Nach 20 Jahren ohne Sieg - San Marino kann doch noch gewinnen Stand: 06.09.2024 08:47 Uhr

Ein Länderspiel hatte San Marino zuletzt 2004 gewonnen - da war Nicko Sensoli noch nicht geboren. Nun hat diese Serie ein Ende. Dank Sensoli, er war in der Nations League gegen Liechtenstein der Held.

Ausgerechnet Liechtenstein, wer auch sonst: Ein einziges Länderspiel hatte die Fußball-Nationalmannschaft von San Marino bislang gewonnnen. Das war am 28. April 2004, der Siegtorschütze hieß Andy Selva und der Gegner Liechtenstein.

Mehr als 20 Jahre musste San Marino warten auf den zweiten Sieg. Dann reiste am Donnerstagabend (05.09.2024) Liechtenstein zum Auftakt in der Gruppe 1 der Liga D an. Und San Marino gewann tatsächlich, das Siegtor beim 1:0-Erfolg erzielte Nicko Sensoli in der 53. Minute.

Sensoli, 19, gehört zu den jüngeren Spielern in der Mannschaft des Trainers Roberto Cevoli. Als San Marino Liechtenstein schon einmal besiegte, als sie dort ihre ganz eigene Fußball-Geschichte schrieben, war Sensoli noch nicht geboren.

Die Gegner: Liechtenstein und Gibraltar

In der Weltrangliste des Weltverbands FIFA belegt das Team von Cevoli den 210. und damit letzten Platz. Liechtenstein steht als 199. etwas weniger weit hinten - der Ausgang des Spiels war also schon eine Überraschung.

Weiterer Gegner in der Dreier-Gruppe ist Gibraltar. Derzeitiger Weltranglistenplatz: 198. Es wäre also durchaus möglich, dass sie in San Marino nicht noch einmal 20 Jahre auf einen Sieg warten müssen.