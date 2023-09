analyse Überraschende Rückkehr Hansi Flick fällt nur Thomas Müller ein Stand: 04.09.2023 21:47 Uhr

Hansi Flick setzt also wieder einmal auf den "ewigen" Thomas Müller. Der Bayern-Stürmer soll dem angeschlagenen Bundestrainer aus der Misere helfen - obwohl es Alternativen gegeben hätte.

Wenn es nach der aktuellen Form und Torgefährlichkeit gegangen wäre, hätte Hansi Flick für den unter einer Sehnenreizung leidenden Niclas Füllkrug eher Kevin Behrens von Union Berlin nachnominieren müssen.

Behrens ist zurzeit der beste deutsche Kopfballspieler, hat in den ersten drei Bundesligaspielen schon viermal getroffen und auch in der Rückrunde der vergangenen Spielzeit hervorragend aufgetrumpft - auch dank ihm spielt Union jetzt Königsklasse. Behrens ist zwar schon 32 Jahre als, aber Müller wird am 13. September bereits 34.

Führich und Beier Lösungen mit Perspektive

Es kann natürlich sein, dass Flick nicht nur kurzfristige Lösungen sucht für die beiden Testspiele am 9. September in Wolfsburg gegen Japan und drei Tage später in Dortmund gegen Vize-Weltmeister Frankreich (live im Ersten) - oder auch mittelfristige, also bis zur Europameisterschaft im kommenden Jahr. Aber selbst wenn Flick perspektivisch denken sollte, wären auch andere Lösungen denkbar gewesen als der "ewige Müller".

Chris Führich beispielsweise ist mit Frische, Tempo und Spielintelligenz mitverantwortlich für den spektakulären Saisonstart des VfB Stuttgart, zwei Tore und zwei Assists sind seine Ausbeute bisher. Maximilian Beier (zwei Treffer, eine Torvorlage) ist mit großem Potenzial bei der TSG Hoffenheim durchgestartet, 20 Jahre jung und technich top.

Ein Müller-Tor in den letzten elf Ligaspielen

Was also verspricht sich Flick von Müller? Schlecht in Form ist der 121-malige Nationalspieler nicht, beim 2:1 in Mönchengladbach stand er erstmals in dieser Saison in der Startelf von Thomas Tuchel und zeigte eine ordentliche Leistung. Einen Lauf beim Toreschießen hat er allerdings nicht, seit dem 8. April steht nur ein Treffer in elf Bundesligaspielen zu Buche. Was Müller auf jeden Fall mitbringt, ist Erfahrung - und seine bekannt gute Laune.

Die ist im DFB-Tross spätestens seit der WM in Katar verschwunden. Dazu beigetragen haben unter anderem die Schwierigkeiten des DFB im Umgang mit der regenbogenfarbenen Kapitänsbinde sowie die schwierige Nachfolgeregelung nach dem Rückzug von Manager Oliver Bierhoff. Aber auch sportlich erschreckende Auftritte des Nationalteams wie bei der WM und anschließend gegen die Ukraine (3:3), in Polen (0:1) oder gegen Kolumbien (0:2) haben die Vorfreude auf die Heim-EM 2024 beeinträchtigt.

Viele taktische und personelle Flick-Fehler

Mit der Kritik ging Flick nur noch teilweise souverän um. Auch taktische und personelle Fehler häuften sich. Sein Festhalten an einer Dreierkette nach der WM rief sogar Kritik in der eigenen Mannschaft hervor,: Emre Can sprach deutlich an, dass damit die Stabilität aufgegeben würde.

Wirkt zunehmend ratlos: Bundestrainer Hansi Flick

Trotz eines schwachen Jahres hielt der Bundestrainer zudem beispielsweise lange an David Raum fest, aber für den bei Manchester City und jetzt beim FC Barcelona herausragend spielenden Ilkay Gündogan findet Flick einfach keine feste Rolle und schiebt ihn teilweise mehrfach in einem Spiel hin und her. Erstaunlich auch: Zuletzt gegen Kolumbien hatte Flick fünf ausgebildete Innenverteidiger nominiert, zentral in seiner Dreierkette bot er aber den defensiven Mittelfeldspieler Can auf.

Kein rechtes Vertrauen in Füllkrug

Bei Niclas Füllkrug wirkte Flick ebenfalls eher zu seinem Glück gezwungen. Statt ihn in den Monaten vor der WM in sein Team und dessen Abläufe zu integrieren, nominierte er den Torschützenkönig der abgelaufenen Saison erst unmittelbar vor dem Turnier. In Katar war Füllkrug dann der mit Abstand formstärkste deutsche Offensivspieler, doch als im letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica Mut, Dominanz und Torgefahr benötigt wurden, ließ Flick Füllkrug auf der Bank.

Stattdessen spielte Müller, blieb wirkungslos, wurde ausgewechselt und sprach danach über einen möglichen Rücktritt. Später erklärte er seine Bereitschaft, dem DFB im Bedarfsfall immer zur Verfügung zu stehen: "Während der Zeit nach dem Ausscheiden habe ich mir Gedanken gemacht. Auch mit Hansi Flick war ich im guten Austausch. Solange ich Profifußballer bin, werde ich immer zur Verfügung stehen, wenn ich gebraucht werde." Diesen Moment hält Flick jetzt für gekommen, es riecht aber auch nach etwas Ratlosigkeit.