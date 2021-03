Kommentar - optimaler Zeitpunkt, um die Trennung von Löw zu verkünden

Dass Joachim Löw die EURO als Cheftrainer erleben darf, hat er vor allem seiner langen Erfolgsgeschichte im Deutschen Fußball-Bund zu verdanken, seiner mächtigen Position als wichtigster Trainer im Verband und auch der Tatsache, dass eine bessere Alternative ein halbes Jahr vor einem großen Turnier in Zeiten einer Pandemie fehlte.

Optimaler Abschiedszeitpunkt

Der Zeitpunkt der Verkündung der Trennung jetzt ist optimal: Die "Löw raus"-Rufe dürften verstummen, der DFB hat ausreichend Zeit, einen Nachfolger zu suchen, was im Übrigen die öffentliche Diskussion in den nächsten Wochen und Monaten bestimmen wird. Das gibt der Nationalmannschaft die Chance, sich in Ruhe vorzubereiten, um dann zum letzten Mal etwas mit dem von den Spielern geschätzten Joachim Löw zu erreichen.

Der Kader um Neuer, Kimmich, Gnabry und Gündogan ist stark genug, um im besten Fall um den EM-Titel mitspielen zu können. Eben dieser Titel fehlt Joachim Löw noch. Und er ist eitel und vor allem ehrgeizig genug, dass ihn das noch einmal zu Höchstleistungen antreiben kann. Mich persönlich stimmt der vorgezogene Abschied optimistisch, dass es so noch zu einem versöhnlichen Finale kommt und die Ära Löw würdig endet.

Stand: 09.03.2021, 16:57