Kommentar: "Glaube an die Stärke der Nationalmannschaft erschüttert"

Das Schlimmste war nicht die Niederlage an sich, das peinliche 1:2 gegen den krassen Außenseiter Nordmazedonien. Die erste Niederlage in einer WM-Qualifiktion seit 20 Jahren.

Das Schlimmste war das Gefühl danach. Und das hatte auch Joachim Löw schon sehr bald nach Spielende erkannt: Nur nicht den Glauben verlieren, appellierte der Bundestrainer.

Nur nicht den Glauben daran verlieren, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gut spielen kann und dass sie wettbewerbsfähig in die Europameisterschaft im Sommer geht. Der Bundestrainer appellierte noch in der Kabine an seine Spieler, an seinen Trainerstab, und später auch an diejenigen, die diese Niederlage verfolgt hatten.

Der zweite Tiefschlag nach dem 0:6

Aber das Vertrauen ist schwer erschüttert. Die Blamage gegen Nordmazedonien war der zweite Tiefschlag nach dem 0:6 im vergangenen Herbst in Spanien. Wieder war die deutsche Mannschaft nicht auf den Punkt vorbereitet. Wieder gab es zu viele Abspielfehler, zu wenig Tempo, zu wenig echte Torchancen, zu wenig Zuordnung in der Defensive – und irgendwann auch wieder zu wenig Glaube an die eigene Stärke.

Und Joachim Löw? Dem Bundestrainer gelang es wieder nicht, während des Spiels Impulse zu setzen und so die Wende zum Besseren einzuleiten.