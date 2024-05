Vorbereitung des DFB in Thüringen Kleiner Kader vor vollem Haus Stand: 27.05.2024 15:10 Uhr

Beim öffentlichen Training der deutschen Fußball-Nationalmannschaft werden am Nachmittag in Jena nur 15 Spieler mitwirken. Bundestrainer Julian Nagelsmann sprach in Thüringen über Verletzungspausen, Anreisetage und Sonderurlaub.

Von Marcus Bark (Blankenhain)

Mit nur 15 Spielern wird die deutsche Nationalmannschaft am Montag (27.05.2024) ihr erstes Training in Thüringen bestreiten. Bei der öffentlichen Einheit am Nachmittag im Stadion von Regionalligist Carl Zeiss werden die drei Münchner Jamal Musiala, Leroy Sané und Aleksandar Pavlović sowie David Raum fehlen, obwohl sie schon ins Trainingslager nach Blankenhain gereist sind. Der Leipziger Raum soll sogar erst in der kommenden Woche nach dem Umzug ins EM-Quartier in Herzogenaurach einsteigen.

Die Profis der Bayern hingegen sollen noch in der ersten Phase der Vorbereitung, die bis Freitag dauert, in das Mannschaftstraining integriert werden. Das gab Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt.

Vier Spieler im Finale der Champions League

Er muss ohnehin schon mit einem kleineren Kader auskommen, denn mit Antonio Rüdiger und Toni Kroos von Real Madrid und Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund stehen vier Spieler am Samstag im Finale der Champions League.

Am Mittwoch sollen mit Jonathan Tah, Florian Wirtz und Robert Andrich die drei Profis von Bayer Leverkusen nach Thüringen kommen. Auch İlkay Gündoğan wird dann erwartet, der am Sonntag noch mit dem FC Barcelona die spanische La Liga mit 2:1 beim FC Sevilla abschloss.

Sonderurlaub für ter Stegen

Dessen Teamkollege Marc-André ter Stegen erhält ein paar Tage Sonderurlaub und wird erst am Montag in Herzogenaurach erwartet. Nagelsmann begründete das mit einer früheren Verletzung und der hohen Belastung des Torwarts, dessen Konkurrent Manuel Neuer auch noch in Thüringen fehlt. Der Münchner leidet an einem Magen-Darm-Infekt. "Eher Donnerstag" als Mittwoch, so Nagelsmann, werde Neuer im Weimarer Land erwartet.

Großes Interesse an Trainingseinheit

Zum öffentlichen Training im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld werden 15.000 Zuschauer erwartet. Die 15.000 kostenlosen Tickets seien "in zehn Minuten vergeben" gewesen, sagte Sportdirektor Rudi Völler: "Wir hätten auch ein größeres Stadion füllen können."