Vor der EM 2024 Trainingslager des DFB - zwei Hotspots in Blankenhain Stand: 26.05.2024 21:10 Uhr

Für das erste Trainingslager vor der EM ist die deutsche Nationalmannschaft in Thüringen eingetroffen. In der beschaulichen Stadt Blankenhain gab es am Sonntag zwei Hotspots. Der Sport könnte wieder eine politische Note bekommen.

Auf dem Plakat, das über die Bundesstraße 85 gespannt ist, steht: "Welcome World". Das ist ein bisschen hochgegriffen, denn es steht nur eine Europameisterschaft an. Die deutsche Nationalmannschaft bezog knapp drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel gegen Schottland ihr Quartier. In der Nähe ihres noblen Hotels liegt der Trainingsplatz, einer der beiden Golfplätze in unmittelbarer Umgebung ist derzeit exklusiv für die DFB-Delegation reserviert.

Thomas Müller wird seinen Münchner Teamkollegen Harry Kane bald über Qualität und Schwierigkeitsgrad informieren können. Die englische Nationalmannschaft ist der Nachmieter der deutschen und wird während der EM in der Idylle des Weimarer Lands wohnen.

Neuer fehlt mit einem Infekt

Insofern ist das vielleicht doch nicht übertrieben, denn so erfährt die ganze Welt von Blankenhain. Der Ort liegt mit dem Auto etwa 20 Minuten südlich von Weimar, der Stadt, die dank der Herren Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller weltbekannt ist.

Am Sonntag (26.05.2024) gab es zwei Hotspots in der Stadt Blankenhain. Der eine war das noble Hotel, in das der Tross des DFB bis zum frühen Abend nach und nach einzog. Viele Spieler fehlten noch. Bei den Partybiestern von Bayer Leverkusen, den Teilnehmern am Finale der Champions League von Real Madrid und Borussia Dortmund und Marc-André ter Stegen, der mit dem FC Barcelona noch ein Meisterschaftsspiel zu bestreiten hatte, war das geplant. Manuel Neuer musste kurzfristig auf unbestimmte Zeit absagen. Den Torwart plagt ein Magen-Darm-Infekt.

Fußball und Kommunalwahl

Der andere Hotspot in Blankenhain war das während des 12. Jahrhunderts erbaute Schloss im Ortskern. Es wird bis Freitag als Medienzentrum genutzt werden, den großen Andrang am Sonntag verursachten jedoch die Kommunalwahlen in Thüringen. Die Wahllokale "Bibliothek" und "Trauzimmer" liegen im Schloss. Es gibt einiges anzukreuzen. Der Kreistag, der Stadtrat, die Bürgermeister der Ortsteile wie auch der hauptamtliche Bürgermeister von Blankenhain waren zu wählen.

Die AfD gilt in Thüringen als gesichert rechtsextrem, der Landesvorsitzende Björn Höcke ist einer der Extremsten. Demokraten fürchten, dass er trotz aller Skandale und Verurteilungen am 1. September, wenn der Landtag von Thüringen gewählt wird, die stärkste Partei vertritt.

Im Stadtrat von Blankenhain sitzt niemand von der AfD. "Hier herrscht eben noch Vernunft" , sagte Bürgermeister Jens Kramer der "Rheinischen Post". Das ist eine verkürzte Sicht, denn die AfD trat weder bei der vergangenen noch bei der aktuellen Wahl für den Stadtrat an. Bei der Bundestagswahl 2021 erhielt die AfD in der Stadt Blankenhain als stärkste Partei 27,9 Prozent der Zweitstimmen, das waren 11,8 Prozentpunkte mehr als Kramers CDU.

Bundespräsident Steinmeier kommt am Mittwoch

Bürgermeister Kramer wird am Montag bei einer Pressekonferenz sein, an der auch Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee von der SPD und dessen Genosse Bernd Neuendorf teilnehmen werden, der Präsident des DFB.

Am Mittwoch besucht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dann die Nationalmannschaft im Golfresort.

Es könnte doch ein bisschen politisch werden, knapp anderthalb Jahre nach dem Ende der WM in Katar, ein paar Wochen vor dem Start des Turniers, von dem viele hoffen, dass es als "Sommermärchen 2.0" gefeiert werden wird, in dem sich Deutschland als weltoffen zeigt wie einst im Jahr 2006, als tatsächlich die Welt zu Gast war.