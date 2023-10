Spiel gegen Mexiko Nagelsmanns Planspiele mit der Startelf Stand: 16.10.2023 12:51 Uhr

Nach seinem geglückten Debüt kündigt Bundestrainer Julian Nagelsmann für das anstehende Duell mit Mexiko Veränderungen an. An die EM-Elf will er erst später denken.

Julian Nagelsmann wird seine Startelf im zweiten Länderspiel als Fußball-Bundestrainer trotz des erfolgreichen Debüts verändern. Das kündigte der neue neue Nationaltrainer vor dem Duell mit Mexiko am Mittwoch (18.10.2023, 2.00 Uhr MESZ/im Livestream und im Audiostream der ARD-Sportschau, ab 09.05 Uhr die Wiederholung der Partie live im Ersten) in Philadelphia an - noch ohne ins Detail zu gehen.

"Wir haben mehrere Themen, die du beäugen musst" , sagte Nagelsmann vor dem zweiten Spiel auf dem US-Trip der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, bei dem mehr als 60.000 Fans im Lincoln Financial Field erwartet werden. "Es ist die erste Maßnahme, wir haben danach noch weitere Spiele" , betonte Nagelsmann. Außerdem wolle er "nicht nur eine erste Elf, sondern eine erste 15" einspielen, "weil wir mehr als eine erste Elf brauchen".

Dortmund-Spieler sollen geschont werden

Und so möchte er nach seinem vielversprechenden Debüt gegen die USA in Hartford/Connecticut (3:1) "was verändern" - auch, um einige der viel belasteten Profis zu schonen. Wahrscheinlich ist, dass Nagelsmann zumindest im Tor auf Marc-Andre ter Stegen setzt und eine Viererkette davor spielen lässt. Dort dürfte es aber Wechsel geben, weil Nagelsmann angekündigt hat, den einen oder anderen Dortmunder wegen des Bundesliga-Spiels am Freitag gegen Werder Bremen zu schonen.

So könnte Italien-Legionär Malick Thiaw den Platz von Mats Hummels im Abwehrzentrum neben Antonio Rüdiger einnehmen. Links sollte David Raum eine Chance bekommen, rechts der gegen die USA (3:1) eingewechselte Niklas Süle. Das Dortmunder Quartett, zu dem noch Niklas Füllkrug und Julian Brandt gehören, wird deshalb nach der Partie getrennt von der Mannschaft im Privatjet zurückkehren. Eine "hoch professionelle Maßnahme", wie Hummels findet, obwohl auch er um das Thema Nachhaltigkeit weiß. Die Borussia finanziert die teure Rückkehr und kompensiert den CO2-Ausstoß.

Goretzka ins Mittelfeld, Müller in den Sturm?

Im Mittelfeld harmonierte Kapitän Ilkay Gündogan gegen die Amerikaner bestens mit Pascal Groß, dennoch könnte Leon Goretzka den Profi von Brighton and Hove Albion ersetzen. Neben dem formstarken Leroy Sane erscheint ein Einsatz von Kai Havertz und Julian Brandt in der offensiven Dreierreihe möglich. Die einzige Spitze wäre Thomas Müller.

Außerdem, betonte Nagelsmann, "haben wir im November noch zwei Spiele, wo es ein bisschen anders ist". Dann wird er mehr an die EURO denken als in Philadelphia. Denn nach seiner Heimspielpremiere gegen die Türkei in Berlin und dem Duell mit Österreich in Wien hat er nur noch die beiden März-Partien, ehe er seinen Turnierkader nominieren muss.

Nagelsmann braucht "gierige" Ersatzspieler

Für die EM, weiß Nagelsmann, brauche es auch Ersatzspieler, "die gierig sind und die richtige Einstellung haben" . Deshalb will er "möglichst alle im Spiel sehen, nicht nur im Training" . Wie die Neulinge Kevin Behrens und Robert Andrich, die anders als Chris Führich noch nicht zum Einsatz kamen.

"Andere Mannschaft" als die USA

Die Nummer zwölf der Weltrangliste sei "eine andere Mannschaft" als die USA, sagte Nagelsmann, "sie versuchen, schneller in die Tiefe zu spielen. Sie spielen mit mehr Diagonalpässen, wenn sie gepresst werden. Sie sind sehr aggressiv im Eins-gegen-eins, offensiv wie defensiv. Wir brauchen eine andere Struktur."

An seiner mutigen Idee will er festhalten. "Wir werden weiter versuchen, hoch zu verteidigen", kündigte der 36-Jährige an. "Natürlich brauchen wir beide Lösungen und müssen auch dazu in der Lage sein, tief in der eigenen Hälfte zu verteidigen", meinte Nagelsmann, "aber mit derselben Aktivität, als würden wir hoch pressen." Jedoch nicht mit denselben Spielern.