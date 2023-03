Länderspiele gegen Peru und Belgien Wer sind Flicks Überraschungen? Stand: 15.03.2023 12:41 Uhr

Am Freitag nominiert Bundestrainer Hansi Flick den Kader für die ersten Länderspiele nach der WM-Enttäuschung. Mit "mutigen Überraschungen" will er für frischen Wind sorgen. Doch wen hat Flick da wohl im Sinn?

Bisher steht nur fest, wer am 25. März gegen Peru in Mainz und drei Tage später in Köln gegen Belgien nicht dabei sein wird. Flick verzichtet bei der Neuausrichtung der Fußball-Nationalmannschaft vorerst auf Bayern Münchens Thomas Müller und wohl auch auf Ilkay Gündogan von Manchester City.

"Ich möchte jüngeren Spielern bei der Nationalmannschaft eine Chance geben" , so der 58-Jährige: "Wir haben ein Positionsprofil, Spieler analysiert, die uns helfen können und die wir ausprobieren wollen." Die Neuen müssten keine "klaren Stammspieler" im Verein sein, betonte der Bundestrainer. Wichtig sei "das Potenzial, uns auf einer bestimmten Position mittelfristig weiterzuhelfen". Will heißen: Flick will in den ersten Partien personell experimentieren und einige Spieler zum ersten Mal nominieren.

Flick: Bei Musiala und Wirtz "geht ein Raunen durchs Stadion"

Das Gerüst freilich steht. Im Mittelpunkt: Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Antonio Rüdiger. Mehr Verantwortung bekommen sollen Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz. Flick will im Vorfeld der Heim-EM 2024 wieder für Begeisterung in Deutschland sorgen.

"Wenn zum Beispiel Musiala oder Wirtz am Ball sind, geht ein Raunen durchs Stadion" , sagte er. Dies soll auch bei der Nationalmannschaft passieren, dem 20 Jahre alten Musiala und dem ein Jahr jüngeren Wirtz gehört die Zukunft im deutschen Team.

Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz

Havertz "ein genialer Fußballer"

Auch Kai Havertz vom FC Chelsea, ein laut Flick "genialer Fußballer" , der "sehr reflektiert und in seiner Persönlichkeit sehr erwachsen" sei, soll mehr in den Mittelpunkt rücken: "Unsere Aufgabe ist, dabei zu helfen, dass solche Spieler dann den nächsten Schritt machen und auch in der Nationalmannschaft Verantwortung übernehmen." Dann habe man, so Flick, eine gute Mischung aus Jugend und Erfahrung.

Berisha ist ein heißer Kandidat

Was in Sachen "mutige Überraschungen" und Debütanten konkrete Namen angeht, da hält sich der Bundestrainer noch in Schweigen. Berechtige Hoffnungen machen darf sich Mergim Berisha vom FC Augsburg. Enrico Maaßen sieht "wenige bessere Neuner in Deutschland" als den U21-Europameister von 2021, Torwart Rafal Gikiewicz stellte ihn sogar über zwei Weltstars. "Er hat gute Tore geschossen und gegen Upamecano gute Zweikämpfe gewonnen - mehr als Mbappe und Messi" , sagte er nach Berishas Doppelpack beim FC Bayern. Sogar dessen Sportchef Hasan Salihamidzic lobte den 24-Jährigen: "Er ist vor der Kiste sehr gut."

Wird Flick in Brentford fündig?

Ebenfalls für die Offensive infrage kommt Kevin Schade. Der 21-Jährige wechselte im Winter auf Leihbasis vom SC Freiburg auf die Insel zum FC Brentford. Auch Schade ist ehemaliger Junioren-Nationalspieler und hat in der U21 in fünf Spielen viermal getroffen.

Apropos Brentford. Dort spielt auch der 24-jährige Vitaly Janelt. Als der defensive Mittelfeldspieler im Februar 2022 in London Flick traf, glaubte er an einen Zufall. Doch der Bundestrainer habe ihm erklärt, dass er seinetwegen gekommen sei. Seit seinem Wechsel für 600.000 Euro von Bochum auf die Insel 2020 ist der Marktwert des früheren U21-Europameisters um das 26-fache gestiegen.

Thiaw lernt von Maldini

Was die Innenverteidigung und das defensive Mittelfeld angeht, könnte Flick bei Union Berlin fündig werden. Dort spielen Rani Khedira (29) und Robin Knoche (30) eine herausragende Saison. Das "eiserne" Defensiv-Duo ist zwar im reiferen Fußballeralter, Flick aber vom Höhenflug der Köpenicker beeindruckt. Khedira habe er schon für Katar auf dem Zettel gehabt, sagte er.

Als wesentlich jüngere Alternative steht Malick Thiaw bereit. Dem früheren Schalker reichten seine ersten 90 Minuten in der Champions League, um bei der großen AC Mailand zur "neuen Legende" aufzusteigen, wie die "Gazzetta dello Sport" nach dem 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Tottenham Hotspur schrieb. Der Innenverteidiger brillierte auch im Rückspiel (0:0) gegen Stürmerstar Harry Kane. Bei Milan lerne er von Abwehrlegende Paolo Maldini, sagte der U21-Nationalspieler, Italien sei "die perfekte Defensivschule" . Im Verein spielt er Dreierkette, die Flick testen will.

Netz ist einer für hinten links

Bleibt das leidige Thema Außenverteidiger. U21-Nationalspieler Luca Netz steht bei Borussia Mönchengladbach noch im Schatten von Ramy Bensebaini. Doch der wird den Klub im Sommer verlassen, und so könnte Netz bei den "Fohlen" zur Stammkraft aufrücken. Flick hatte den 19-jährigen Linksverteidiger auf wärmste Empfehlung seines Zuarbeiters Hermann Gerland schon für die WM im Blick.