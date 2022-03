Auch ein politisch wichtiges Jahr für den DFB

"Ein Spiel gegen Israel wird für eine deutsche Nationalmannschaft immer etwas Außergewöhnliches sein", schreibt Bernd Neuendorf, der neue Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Vorwort des Programmheftes. "Es ist unsere Verantwortung, an die Vergangenheit zu erinnern und aus ihr zu lernen. Damit sich der Holocaust, dieses unvorstellbare Grauen, das von Deutschland ausging, niemals wiederholt."

Politische Dimension allgegenwärtig

Neuendorf erinnert mit den Worten des verstorbenen Ehrenpräsidenten Egidius Braun, das Fußball "viel mehr als ein 1:0" sei, an die politische und gesellschaftliche Dimension des Sports. Sie ist allgegenwärtig. Das Stadion in Sinsheim, in dem das Spiel gegen Israel am Samstag (26.03.2022) angepfiffen wird, steht an der Dietmar-Hopp-Straße 1. Der Vater des langjährigens Mäzens der TSG Hoffenheim war Truppführer der SA und unter anderem an der Vertreibung eines jüdischen Brüderpaares beteiligt. Inzwischen, so ist es beim Nachrichtenmagazin Spiegel nachzulesen, ist die Familie Hopp mit den Opfern der Nazi-Diktatur befreundet.

Munas Dabbur, ein Profi der TSG und israelischer Nationalspieler, verpasste mal ein Trainingslager mit seinem ehemaligen Klub RB Salzburg in den Vereinigten Arabischen Emiraten - eben weil er Israeli ist.

Inzwischen ist Israel in Dubai, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate, allerdings mit einer Botschaft vertreten. In Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, gibt es nur eine Handelsvertretung. Aber die Beziehungen zwischen den beiden Staaten haben sich auch gebessert. Israelische Sportler nehmen regelmäßig an Veranstaltungen in Katar teil, im Falle ihres Sieges wird die Nationalhymne gespielt.

Jedes Wort kann zu Verwicklungen führen

Dass solche Selbstverständlichkeiten in der Literatur erwähnt werden, zeigt, wie politisch der Sport ist. Jede Geste, jedes Symbol, jedes Wort kann zu Verwicklungen führen. Das gilt in besonderem Maß für eine Fußball-Weltmeisterschaft.

Dies zeigte sich auch am Freitag (25.03.2022). Hassan al-Thawadi, der Chef des katarischen Organsisationskomitees, reagierte bei "beIN Sports" scharf auf den niederländischen Nationaltrainer Louis van Gaal, der die Vergabe der WM an den Golfstaat kritisiert hatte. "Für jemanden, der seit so vielen Jahren Trainer ist und die Kraft des Fußballs versteht, ist es lächerlich, ein derart nichtssagendes Statement abzugeben" , sagte al-Thawadi. Er sei sicher, van Gaal habe sich "nicht viel mit der Bedeutung des Fußballs für Katar und die arabische Welt" beschäftigt.

Van Gaal hatte gesagt, dass es "lächerlich" sei, Katar eine WM zu geben. Dabei sei es nur um Geld gegangen.

Schweigen nach Treffen mit Menschenrechtlern

Zwölf Jahre ist es her, dass Katar den Zuschlag erhielt. Seitdem wird über das Klima dort gesprochen, über Korruption bei der Vergabe, vor allem aber über die Menschrechtslage dort.

Gerade dieses Thema ist weiter aktuell, auch wenn ein Boykott inzwischen keine ernsthafte Option mehr zu sein scheint. In der Vorbereitung der Nationalmannschaft auf die ersten Länderpiele des Jahres waren Vertreter von Menschenrechtsorganisationen im Quartier des DFB zu Gast. Über Inhalte wurde ein Schweigen vereinbart.

"Wichtiger Partner im arabischen Raum"

Während der Pressekonderenz am Freitag gab es keine Frage an den Bundestrainer Hansi Flick bezüglich des umstrittenen WM-Gastgebers. In den Tagen zuvor hatten sich hingegen schon Thomas Müller und Oliver Bierhoff geäußert.