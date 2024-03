Testländerspiele Nagelsmann gibt Kader bekannt Stand: 12.03.2024 13:59 Uhr

Am Donnerstag gibt Bundestrainer Julian Nagelsmann seinen Kader für die anstehenden Länderspiele in Frankreich (23. März) und gegen die Niederlande (26. März) bekannt. Es könnte Überraschungen geben.

Vor der Nominierung um 14 Uhr in Frankfurt am Main brodelt die Gerüchteküche. So dürfen sich offenbar Deniz Undav, Maximilian Mittelstädt, Chris Führich und Waldemar Anton vom VfB Stuttgart Hoffmungen machen. Das berichtet der TV-Sender "Sky" ohne Quellenangabe. Die "Bild"-Zeitung glaubt zu wissen, dass Nagelsmann auf Leon Goretzka vom FC Bayern München verzichtet und stattdessen dessen 19 Jahre alten Münchner Mittelfeldpartner Aleksander Pavlovic einlädt.

Es sind die ersten Anzeichen des groß angekündigten Kaderumbaus. Mit Blick auf die EM hatte Nagelsmann in einem "Spiegel"-Interview Ende Februar bereits Personal-Überraschungen angekündigt. "Es wird bestimmt der eine oder andere nicht nominiert werden, von dem viele denken, der sei sicher dabei", sagte der 36-Jährige. Fest steht, dass Rückkehrer Toni Kroos dem Kader für die beiden Länderspiel-Klassiker zum ersten Mal nach langer Zeit wieder angehören wird.

Die Nationalmannschaft ist vom 18. bis zum 26. März zusammen. Dann geht es nach Lyon zum Spiel gegen Frankreich, gegen die Niederlande tritt die DFB-Elf in Frankfurt am Main an. Dabei will Nagelsmann Wiedergutmachung betreiben für die teils desolaten Auftritte im November gegen die Türkei (2:3) und in Wien gegen Österreich (0:2).

Die Bekanntgabe des EM-Kaders findet voraussichtlich um den 17. Mai 2024 statt, nach dem Ende der Bundesliga Saison. Vom 26. bis 30. Mai wird der DFB-Tross ein Trainingslager in Blankenhain beziehen. Von Thüringen aus geht es dann Herzogenaurach in Franken nahe Nürnberg für das zweite Trainingslager, in dessen Rahmen es auch zwei Testspiele geben wird. Orte und Gegner sind noch offen.

Spätestens fünf Tage vor dem ersten Turnierspiel, also am 9. Juni, muss Nagelsmann mit seinen Spielern ins EM-Quartier einziehen. Das geben die UEFA-Regularien vor. Wie 2021 und 2022 verbringen die DFB-Stars den Sommer im sogenannten Home Ground von Ausrüster Adidas in Herzogenaurach. Bei der EM trifft Deutschland auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.