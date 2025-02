Gegnerin im Intimbereich berührt? Vorwürfe gegen Barca-Spielerin Leon Stand: 11.02.2025 13:02 Uhr

In der spanischen La Liga F gibt es Vorwürfe gegen Barca-Spielerin Maria Pilar "Mapi" Leon. Sie soll im Derby gegen Espanyol ihre Gegnerin Daniela Caracas beleidigt und im Intimbereich berührt haben. Leon bestreitet die Anschuldigungen, Espanyol erwägt rechtliche Schritte.

Auslöser des Falls war eine Szene aus der Partie der Stadtrivalen vom vergangenen Sonntag. Bei einer Freistoßsituation in der 15. Minute kam es zu einem kurzen Zusammenprall zwischen Verteidigerin Caracas und Leon. Auf den Bildern der TV-Übertragung ist zu sehen, wie die Barca-Spielerin ihre Gegnerin offenbar in der Leistengegend berührt.

Vorwürfe von Espanyol gegen Barca-Spielerin Leon: "Intimsphäre verletzt"

Espanyol veröffentlichte am Montag eine Mitteilung, der Klub sprach darin von einem "inakzeptablen Vorfall", über den man nicht hinwegsehen dürfe. Leon habe die Intimsphäre von Caracas verletzt, hieß es weiter. Der Verein habe Caracas Unterstützung angeboten, sollte sie juristische Schritte erwägen.

Dass die Kolumbianerin den Vorfall nicht sofort im Spiel angezeigt habe, liege daran, dass sie in dem Moment nicht realisiert habe, was passiert sei, so die Darstellung von Espanyol. Im Anschluss sei es ihr bewusst geworden, sie habe aber nicht reagiert, um sich und ihrem Team nicht zu schaden.

Screenshots der Szene wurden daraufhin von vielen spanischen Medien veröffentlicht, unter anderem von der seriösen "El Pais". Die Zeitung fühlte sich an eine in Spanien berühmte Szene aus dem Liga-Spiel zwischen Real Madrid und Valladolid aus dem Jahr 1991 erinnert, seinerzeit griff Real-Spieler Michel seinem Gegner Carlos Valderrama beim Gerangel vor einem Eckball ans Gemächt.

Die angebliche Neuauflage zwischen Leon und Caracas fand großen Nachhall in Spanien. Über Social Media kursierte zudem die Anschuldigung, Leon habe ihre Gegnerin auch obszön beleidigt, dies sei bei Ansicht der TV-Bilder angeblich an ihren Lippen abzulesen gewesen.

Leon, ehemalige Nationalspielerin und Barca-Kapitänin, wies am Dienstag alle Vorwürfe zurück. " Ich habe ihr Bein berührt ", beteuerte Leon in einer Mitteilung ihres Klubs. Es würde ihr nie in den Sinn kommen, einer Gegnerin in den Schritt zu fassen. " Es gab keine Berührung des Intimbereichs und schon gar nicht absichtlich. Ich lege Wert darauf, dass das eine Aktion während des Spiels war, die weder die Verbreitung noch die Bedeutung verdient, die sie bekommt ."

Auch den Vorwurf, sie habe ihre Gegnerin beleidigt, stritt Leon entschieden ab. Sie habe lediglich gesagt: " Was ist los mit dir? " Die 29-Jährige kündigte an, sich weiter zur Wehr zu setzen und selbst rechtliche Schritte einzuleiten, "gegen jeden, der versucht, diese Szene aus dem Spiel auszunutzen, um mir zu schaden und mich aufgrund unbegründeter Beweise zu diffamieren."

Online-Hass gegen Espanyol-Spielerin Caracas

Zugleich verurteilte Leon in der Barca-Mitteilung die Anfeindungen, denen sich Caracas seit dem Vorfall bei Social Media ausgesetzt sieht. Espanyol spricht von " hunderten Beleidigungen ". Leon sagte, dies hätte " nichts mit mir zu tun ".

Spaniens Fußballverband RFEF, der sich weiterhin der juristischen Aufarbeitung der Übergriffe des früheren Verbandspräsidenten Luis Rubiales gegenübersieht, äußerte sich in einer ersten Stellungnahme betont allgemein. Der Verband lehne " jede Form von unangemessenem Verhalten, sei es physisch oder verbal ", im Fußball ab, zitierte "El Pais" aus einer Mitteilung.