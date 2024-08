Kampf gegen Produktfälschung Verbannung aus Stadion - Sheffield Wednesday droht Fans mit Fake-Trikots Stand: 10.08.2024 12:07 Uhr

Sheffield Wednesday droht Fans, die gefälschte Trikots tragen, sie aus dem Stadion zu werfen.

Ein entsprechendes Statement veröffentlichte der englische Fußball-Zweitligist am Freitagabend (09.08.2024) auf seiner Homepage. "Jeder, der in Hillsborough ein gefälschtes Trikot trägt, kann aufgefordert werden, das Stadion zu verlassen" , heißt es in der Mitteilung. Zudem werde an "die zuständigen Stellen" weitergeleitet, wer ein gefälschtes Trikot getragen habe.

Produktpiraterie negativ für den Umsatz des Klubs

Sheffield Wednesday, zwischen 1903 und 1930 viermal englischer Meister, argumentiert mit wirtschaftlichen und Sicherheitsgründen. Der Verkauf von gefälschten Trikots wirke sich negativ auf den Umsatz des Klubs aus, schreibt Wednesday.

Die Produkte seien "nicht nur von minderwertiger Qualität" , sondern könnten wegen der verwendeten Materialien "auch unsicher" sein, also leicht entzündlich.

Keine Beflockung gefälschter Trikots mehr in offiziellen Stores

Das 1867 gegründete Sheffield Wednesday will auch gegen Onlinestores, über die Produktpiraterie zulasten des Klubs betrieben werde, vorgehen. Außerdem würden keine gefälschten Trikots mehr in den offiziellen Stores des Zweitligisten beflockt werden.

Preise von 62 bis 90 Euro

Im Onlinestore von Sheffield Wednesday kostet ein kurzärmeliges Trikot für Erwachsene umgerechnet etwas mehr als 80 Euro, das langärmelige fast 90 Euro. Bei den kleineren Größen ist die günstigere Variante für etwa 62 Euro zu haben - ohne Flock.