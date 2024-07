Kritik von Bixente Lizarazu Girondins Bordeaux stürzt ab - und damit ein weiterer Klub von Lopez Stand: 26.07.2024 09:14 Uhr

Der französische Traditionsverein Girondins Bordeaux hat seine Profilizenz zurückgegeben. Damit stürzte erneut ein Klub ab, der von Gérard Lopez geführt wird. Bixente Lizarazu kritisierte den Geschäftsmann harsch.

Nach 87 Jahren hat Frankreichs früherer Meister Girondins Bordeaux seine Lizenz für den Profilfußball aufgegeben.

Den einschneidenden Schritt gab der frühere Klub des französischen Idols und Weltmeisters Zinédine Zidane am späten Donnerstagabend (25.07.2024) bekannt.

Zwei Tage zuvor waren die 2021 wegen finanzieller Probleme aus der Ligue 1 ausgeschlossenen Südfranzosen zum zweiten Mal binnen drei Jahren aufgrund ihrer Überschuldung zum Zwangsabstieg aus der zweiten Liga in die drittklassige Nationalliga verurteilt worden.

Geschäftsmann Lopez und Multi-Club-Ownership

Vereinsbesitzer Gérard Lopez hatte in den vergangenen drei Jahren etwa 60 Millionen Euro in den Klub investiert. Zuletzt aber verweigerte der Unternehmer weitere Geldspritzen.

Lopez ist ein 52 Jahre alter Luxemburger und Spanier, der mit seinem Private-Equity-Unternehmen in diverse Geschäftsfelder investierte. Im Sport engagierte er sich unter anderem in der Formel 1. So leitete er als Teamchef das "Lotus F1 Team", das er 2010 von Renault kaufte. Der französische Automobilhersteller erwarb es allerdings schon 2015 wieder zurück.

Im Fußball stieg Lopez 2017 beim OSC Lille ein, einem anderen französischen Traditionsklub. Beim Ausstieg 2020 hatte der Verein mit erheblichen finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen.

Parallel zu seinem Wirken in Lille erwarb Lopez auch die Mehrheitsanteile an Royal Excel Mouscron. Der belgische Klub sollte eine Art Farmteam des OSC werden und Talente, die es in Frankreich noch nicht in die Profimannschaft schafften, ausbilden. Im Mai 2022 wurde Royal Excel Mouscron wegen einer Insolvenz aufgelöst.

1996 Im Finale des UEFA-Pokals gegen Bayern München

Girondins Bordeaux gehören zu den bekanntesten und erfolgreichsten Vereinen in Frankreich. Außer den sechs Meistertiteln zwischen 1950 und 2009 gewann Bordeaux viermal den Pokal und erreichte 1996 das Finale des damaligen UEFA-Pokals, das mit 0:2 und 1:3 gegen den von Franz Beckenbauer trainierten Bayern München verloren ging.

Lizarazu geht Lopez an

Kapitän von Girondins war zu jener Zeit Bixente Lizarazu, der nach einem Intermezzo bei Athletic Bilbao 1997 zum FC Bayern wechselte. Er spielte zehn Jahre für Girondins. In einem Post bei Instagram äußerte sich der 54 Jahre alte Weltmeister zu dramatischen Entwicklung. "Ich bin angewidert wie alle, die diesen Verein lieben. Aber was hier passiert, ist leider die Folge einer seit vielen Jahren katastrophalen sportlichen und finanziellen Führung", schrieb Lizarazu und machte direkt Gérard Lopez dafür verantwortlich. Seit dessen Ankunft im Juni 2021 übersteige dessen vermeintliche Misswirtschaft seine "Vorstellungskraft".

Außer Lizarazu und Zidane trug auch Frankreichs heutiger Nationaltrainer und Weltmeister Didier Deschamps das Trikot von Girondins. Darüber hinaus verdienten auch die deutschen Nationalspieler Klaus Allofs, Dieter Müller und Manfred Kaltz ihr Geld in Bordeaux. Der deutsche Trainer Gernot Rohr verbrachte ebenfalls einen Teil seiner Laufbahn dort, unter anderem bei den Finalspielen um den UEFA-Pokal.