Affäre um Transfer von Sosa Mislintat bei Ajax vor dem Aus Stand: 20.09.2023 14:35 Uhr

Sven Mislintat steht bei Ajax Amsterdam vor dem Aus als "Direktor Fußball". Zu den sportlich großen Problemen kommt eine Affäre um mögliche Interessenskonflikte beim Transfer von Borna Sosa.

Nur fünf Punkte hat das stolze Ajax in der Eredivisie auf dem Konto. Schon sieben Punkte beträgt der Rückstand nach nur vier Spielen auf das führende Trio PSV Eindhoven, AZ Alkmaar und Twente Enschede.

Das kommt einer Demütigung nahe für den Klub, der es auch als solche empfinden muss, am Donnerstag (21.09.2023) mit einer Partie gegen Olympique Marseille in die Europa League zu starten. Die Champions League ist der natürliche Anspruch von Ajax.

Marco van Basten, Legende des Klubs, schimpfte nach dem jüngsten 1:3 in der Liga bei Twente Enschede: "Es ist ein einziges großes Drama. Schlechte Einkäufe, kein Niveau."

Rafael van der Vaart setzte darauf, dass Alex Kroes, Nachfolger von Edwin van der Sar als Generaldirektor, die Sache schnell regeln wird: "Ich rechne damit, dass er sich sofort von Mislintat verabschieden wird."

Affäre um den Transfer Sosa

Sven Mislintat ist seit Mai 2023 Direktor für die Fußballabteilung beim 36-maligen Meister.

Zu der sportlichen Krise kommt für Mislintat nun noch eine heikle Affäre hinzu. Der Direktor von Ajax wickelte den Transfer von Borna Sosa über die Berateragentur "AKA Global GmbH" ab, die wie er an der Firma "Matchmetrics GmbH" beteiligt ist.

Wie Ajax in einer Mitteilung schreibt, hat der börsennotierte Klub daher Ermittlungen wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Corporate Governance aufgenommen. Mislinat habe den Klub nicht darüber informiert, dass "AKA Global" auch Anteile halte.

Mislintat, in dessen Arbeitsvertrag die Beteiligung an "Matchmetrics" aufgeführt ist, wollte sich auf Anfrage der Sportschau nicht zu der Affäre äußern.

Ehemaliger Klub VfB Stuttgart ist Kunde bei "Matchmetrics"

Das 2016 von Sven Mislintat mitgegründete Unternehmen "Matchmetrics" mit Sitz in Bielefeld ist spezialisiert auf Datenbanken über Fußballer. Etliche Klubs nutzen Produkte der Firma beim Scouting, darunter auch der VfB Stuttgart, ehemaliger Klub von Mislintat und Sosa.

Den Transfer des Kroaten Sosa wickelte die Agentur "AKA Global GmbH" am letzten Tag der Sommerperiode ab. Einer der Geschäftsführer von "AKA Global" ist Arthur Beck, Bruder des ehemaligen deutschen Nationalspielers Andreas Beck. "Das war auf den letzten Drücker. Es gab viele Interessenten für Borna, darunter Aston Villa, der FC Sevilla und Eintracht Frankfurt. Dann rief mich Sven an und sagte, dass der Trainer unbedingt Borna haben wolle. So kam der Deal zustande."

Wandeldarlehen im Sommer 2020

Das Geschäft aus dem Sommer 2023 habe nichts mit einem aus dem August drei Jahre zuvor zu tun. Damals gewährte die "AKA Global" der Firma "Matchmetrics" ein Wandeldarlehen, genau wie Mislintat auch, der schon vorher Gesellschafter gewesen sei und "nie einen Cent von der Firma erhalten hat", wie ein Sprecher von "Matchmetrics" der Sportschau sagte.

Beck beteuert:. "Die Gewährung des Darlehens hatte nichts mit Sven Mislintat zu tun, den ich kenne und schätze. Ich bin einfach maximal überzeugt von der Firma."

Der Darlehensvertrag, so der Sprecher von "Matchmetrics", habe vorgesehen, dass das gewährte Geld zu einem späteren Zeitpunkt in eine Beteiligung gewandelt werde - daher Wandeldarlehen. Dies sei im September 2022 passiert. Die Eintragung im öffentlich einzusehenden Handelsregister erfolgte aber erst im Juli 2023, also zeitlich nahe am Transfer Sosas. Mislintat hält seitdem 35 Prozent an "Matchmetrics", die "AKA Global" drei Prozent.

Transfers zwischen Mislintat und "AKA Global"

Mislintat trat seine Stelle als Sportdirektor beim VfB am 1. Mai 2019 an, nachdem er zuvor als Chefscout bei Borussia Dortmund und dem FC Arsenal gearbeitet hatte. Seit der Zeit beim VfB gab es nach Angaben des Portals "transfermarkt.de" nur einen Transfer zwischen Mislintat und einem Klienten, der fest von "AKA Global" beraten wird - der von Waldemar Anton im Sommer 2020. Bei weiteren Deals war Becks Firma - wie auch jetzt bei Sosa - mit einem temporären Mandat beauftragt.

"Vollumfänglich kooperieren"

Laut der Mitteilung von Ajax will Mislintat bei der Aufklärung der Affäre "vollumfänglich kooperieren" und alle relevanten Dokumente zur Verfügung stellen.