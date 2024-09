Spielorte des Großturniers Finale der Klub-WM 2025 steigt in New Jersey Stand: 29.09.2024 08:34 Uhr

Die Klub-WM 2025 in den USA wird an zwölf Spielorten ausgetragen. Das gab FIFA-Präsident Gianni Infantino im Rahmen des Global Citizen Festivals im New Yorker Central Park bekannt. Das neue XXL-Format der Klub-WM findet vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 statt.

Das Finale wird vor den Toren New Yorks in New Jersey über die Bühne gehen. Das Football-Stadion der New Yorker NFL-Teams Giants und Jets hatte bereits zuvor den Zuschlag für das Finale der Fußball-WM 2026 erhalten.

Weitere Austragungsorte im kommenden Sommer sind Atlanta, Charlotte, Cincinnati, Los Angeles, Miami, Nashville, Philadelphia, Seattle, Washington, D.C. und Orlando, wo gleich zwei Stadien ausgewählt wurden.

Infantino glaubt an enormen Schub

"Dieser neue FIFA-Wettbewerb ist ein Paradebeispiel für gelebte Solidarität und Inklusion im Vereinsfußball ", sagte Infantino: "Die besten Vereine aus Afrika, Asien, Zentral- und Nordamerika sowie Ozeanien bekommen bei dieser fantastischen neuen Weltmeisterschaft die Gelegenheit, gegen die Top-Teams Europas und Südamerikas anzutreten. Das wird dem Vereinsfußball und der Talententwicklung weltweit einen enormen Schub verleihen."

Der Austragungsort für das Eröffnungsspiel ist noch unbekannt. 32 Teams treten 2025 bei der Klub-WM an, gespielt wird in acht Vierergruppen. Die Auslosung findet im Dezember statt. Aus deutscher Sicht sind Rekordmeister Bayern München und Borussia Dortmund qualifiziert.