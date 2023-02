Verbindungen nach München Eine Entlassung in Basel und der Rassismus-Skandal beim FC Bayern Stand: 24.02.2023 15:15 Uhr

Der FC Basel hat Anfang Februar seinen Chefscout entlassen. Bei der Personalie hat möglicherweise auch der Rassismus-Skandal am FC Bayern Campus eine Rolle gespielt. Der Schweizer Klub bestreitet das.

Auf den ersten Blick war es nur eine ganz normale Personalie beim FC Basel. Im Fußball fällt ja schnell mal einer vom Karussell. Am 8. Februar musste der Chefscout des Vereins, Max Legath, gehen und mit ihm der Kaderplaner Philipp Kaufmann, so wie zuvor auch schon Trainer Alex Frei. Der Klub, einer der beliebtesten und erfolgreichsten in der Schweiz, liegt weit hinter seinen Saisonzielen zurück und ist auch finanziell ins Trudeln geraten.

So weit, so normal. Doch dann stellte die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Legaths Entlassung in einen anderen Kontext. Von einem "alten Brandherd von Bayern München" schrieb das Blatt am 17. Februar und legte anschließend nahe, dass Legaths Entlassung im Zusammenhang mit der Rassismus-Affäre im Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Rekordmeisters, dem FC Bayern Campus, erfolgt sein könnte.

Max Legath der gesuchte Maulwurf?

Im August 2020 hatte das WDR-Magazin Sport inside über offenen Rassismus und Mobbing durch einen Jugendtrainer am FC Bayern Campus berichtet. Der Fall beschäftigte den FC Bayern monatelang, immer mehr neue Details wurden bekannt. Der Jugendtrainer und weitere seiner Vertrauten wurden entlassen, später sperrte ihn der Deutsche Fußball-Bund. Vom Amtsgericht München erhielt der Trainer im September 2021 einen Strafbefehl über 150 Tagessätze - 4.500 Euro. Seitdem gilt er als vorbestraft.

Der FC Bayern suchte im Zuge seiner internen Ermittlungen zu der Affäre vor allem nach dem Maulwurf, der den Fall an die Öffentlichkeit gebracht hatte. Dabei geriet auch der damalige Nachwuchs-Chefscout Max Legath ins Visier. Der beschuldigte Jugendtrainer und sein Anwalt wollten Legath als denjenigen ausgemacht haben, der Chat-Protokolle an Sport inside weitergegeben habe. Darin hatte der später entlassene Jugentrainer offen rassistisch gehetzt.

Chatverläufe nur intern weitergegeben

Legath war allerdings nie Informant des WDR. Nach Informationen von Sport inside hat er die Chatverläufe lediglich intern beim FC Bayern weitergeleitet, an andere Trainer, die er um Hilfe bat. Er war zuvor offenbar schon öfter in Streit mit dem Jugendtrainer geraten wegen dessen Gesinnung und Verhaltens.

Zudem hatte Legath den Eindruck, die Klubführung ignoriere das Problem. "Max ist ein absolut integrer Typ. Er hat sich nicht mehr anders zu helfen gewusst" , sagt heute ein Trainerkollege aus gemeinsamen Bayern-Zeiten. "Umso bitterer, dass er jetzt nochmal für sein Rückgrat bestraft wird."

Legath, sechseinhalb Jahre im Verein, musste im Sommer 2021 beim FC Bayern gehen. Seit Januar 2022 arbeitete er beim FC Basel - und hatte dort bereits vor Dienstbeginn mit offenen Karten zu seiner Rolle in der Rassismus-Affäre gespielt. Legath habe dazu "eine persönliche Erklärung abgeben" , bestätigt der FC Basel auf Anfrage von Sport inside.

Sportdirektor Vogel mit bestraftem Jugendtrainer befreundet

Laut NZZ hat Legath seine Vergangenheit nun dennoch in Basel eingeholt. Die Zeitung leitet den Fall mit Verweis auf ihre Recherchen so her: Seit Januar ist Heiko Vogel neuer Sportdirektor beim FC Basel. Seit 7. Februar auch Interimstrainer. Vogel arbeitete von 2013 bis 2017 beim FC Bayern, als Nachwuchskoordinator und Trainer der U23. Er teilte sich am Campus ein Büro mit dem im Zentrum des Rassismus-Skandals stehenden Jugendtrainer. Die beiden hätten auch gemeinsam studiert, berichtete die NZZ, und Vogel aus der gemeinsamen Freundschaft keinen Hehl gemacht.

Vogel hat nach Recherchen von Sport inside bereits in der Vergangenheit vergeblich versucht, den mittlerweile schwer vermittelbaren Jugendtrainer wieder bei einem deutschen Verein unterzubringen. Es wird kolportiert, dass Vogel dessen Namen nun auch beim FC Basel mehrfach genannt haben soll, als es um Personalergänzungen für den Nachwuchsbereich ging. "Nein, er war nie ein Thema und ist kein Thema beim FC Basel" , schreibt der Klub.

FC Basel bestreitet Zusammenhang mit Rassismus-Skandal

Auch dass Legaths Rolle in der Rassismus-Affäre beim FC Bayern für die Entlassung ausschlaggebend gewesen sei, bestreitet man in Basel. Vogel habe die Trennung von Legath forciert, weil er "andere Vorstellungen von der Führung des Scouting-Bereichs" gehabt habe, das habe nichts mit dem Fall am Campus zu tun: "Der nun medial wieder thematisierte Sachverhalt spielte sich weit nach Heiko Vogels Zeit bei den Bayern ab."

Mediendirektor Remo Meister sagte der Sportschau obendrein, der Verein sei mit Blick auf mittlerweile zahlreiche Veröffentlichungen in der Schweiz sehr verärgert darüber - wenn auch nur indirekt - mit einem Rassismus-Skandal in Zusammenhang gebracht zu werden. Man habe keine Ahnung von möglichen Querverbindungen gehabt und fürchte auch um den Ruf von Vogel. Dieser stand in der Tat nie in Verdacht, ähnlich rassistisch zu denken und zu handeln wie der verurteilte Jugendtrainer.

Der FC Basel verweist zudem auf ein Zitat, dass Legath noch vor der Berichterstattung der NZZ über den Verein verbreiten ließ. Bei der Trennung hätten "Themen aus der Vergangenheit definitiv keine Rolle gespielt" , ließ Legath darin ausrichten. Mittlerweile, das ist auch in Basel bekannt, steht Legath zu diesem Zitat nicht mehr. Denn statt einer Trennung im Guten haben nun Anwälte das Wort, es bahnt sich eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung an, bei der der Rassismus-Skandal auch noch einmal eine Rolle spielen dürfte.

Lob für Max Legath noch im Dezember

Legath soll, so ist aus Basel zu erfahren, schon gleich nach dessen Dienstantritt versucht haben, mit Vogel über die alte Geschichte am Campus zu sprechen. Er wusste, dass der bestrafte Jugendtrainer in ihm den Denunzianten sah, der für seinen Rauswurf verantwortlich sei. Legath fürchtete schon da also bereits, dass die Bande Vogels zu dem Hauptbeschuldigten ihm schaden könnten.

Am 8. Februar wurden Legath dann in Vogels Beisein die Kündigungspapiere übergeben. Knapp zwei Monate nachdem Basels Vereinspräsident David Degen ihn bei einer Pressekonferenz öffentlich für seine "hervorragende Arbeit" gelobt hatte, wurde Legath ad hoc von allen Aufgaben entbunden und musste das Haus binnen kürzester Zeit verlassen. Das sei "bei Sportabteilungen im Spitzenfußball üblich" , schreibt der FC Basel, es gehe um IT-Zugänge, Diskretion und Vertraulichkeit.

Legaths Nachfolger ist nun Patrick Dippel - auch ein alter Bekannter von Vogel aus gemeinsamen Tagen beim FC Bayern.