FA Cup, 3. Runde Groß führt Brighton zum Sieg in Stoke Stand: 06.01.2024 18:02 Uhr

Es war ein schweres Match bei einem ambitionierten Zweitligisten: Pascal Groß hat Brighton and Hove zu einem 4:2 (1:1)-Sieg in Stoke und in die nächste Runde des FA-Cups geführt.

Brighton war natürlich als Favorit zu Zweitligist Stoke City gefahren. Aber erwartungsgemäß kämpften die Platzherren bei schweren Platzverhältnissen um jeden Meter Boden und machten es dem Team aus der Premier League extrem schwer.

Stoke war in der 16. Minute durch ein Eigentor von Brightons Abwehrmann Jan Paul van Hecke mit 1:0 in Führung gegangen, Pervis Estupian (45 +6.) hatte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte für den verdienten Ausgleich gesorgt.

Groß flankt maßgenau, Pedro trifft

Der aufgerückte Abwehrmann Lewis Dunk wuchtete die Kugel in der 52. Minute zum 2:1 für Brighton ins Netz, doch Stoke schlug elf Minuten später durch Lewis Baker zum 2:2 zurück. Und dann kam der Auftritt von Groß: In der 71. Minute schlug er eine perfekte Flanke auf den heranstürmenden Joao Pedro, der per Kopf zum 2:3 verwandelte. Per Konter erhöhte der gleiche Akteur (80) auf 2:4.