Rapinoe gegen Krieger Zwei Fußball-Legenden im amerikanischen Traumfinale Stand: 10.11.2023 09:41 Uhr

In Megan Rapinoe und Ali Krieger beenden zwei der erfolgreichsten Fußballerinnen der Geschichte ihre Karriere in diesem Jahr. Mit der US-Mannschaft haben sie gemeinsam große Erfolge gefeiert, jetzt stehen sie sich in ihrem letzten Spiel ausgerechnet im Finale um die US-amerikanische Meisterschaft gegenüber.

Von Laura Hartz

Für viele Fußballfans ist es das Traumfinale in der National Women's Soccer League (NWSL). Die zweifachen Weltmeisterinnen Megan Rapinoe und Alexandra "Ali" Krieger haben die Chance auf einen letzten großen Titel, bevor sie ihre Fußballschuhe offiziell an den Nagel hängen. Rapinoes OL Reign und Kriegers Gotham FC treffen am Samstag im Endspiel in San Diego aufeinander.

Wie Textnachrichten zeigen die Krieger in den sozialen Netzwerken teilte, scherzten die beiden Fußballerinnen bereits im September über den Einzug ins Finale und sie sollten recht behalten. Der Titelgewinn in der heimischen Liga wäre für beide Spielerin zum Abschluss ihrer Karriere ein Traum. Angesprochen auf das Duell mit ihrer Freundin antwortete Rapinoe, "ich freue mich für sie, wenn sie gewinnt, aber gleichzeitig hoffe ich, dass ich diejenige mit dem 'Ach, du tust mir leid'-Moment bin".

Megan Rapinoe – der schillernde Superstar des Frauenfußballs

Megan Rapinoe ist das wohl bekannteste Gesicht des Frauenfußballs. Die US-Ikone hat in den vergangenenen 17 Jahren und in über 200 Länderspielen eine Ära geprägt und mit Olympiagold und zwei Weltmeistertiteln alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Nach dem überraschenden Achtelfinal-Aus der amerikanischen Nationalmannschaft bei der WM in Australien und dem damit verbundenen enttäuschenden Abgang von Rapinoe, will sich die Weltfußballerin von 2019 in der NWSL mit dem Titel von ihren Fans verabschieden.

Ali Krieger – Führungsspielerin und Vorbildathletin

Weltmeisterin, Women's-Cup-Siegerin und deutsche Meisterin sowie Pokalsiegerin – die Liste der Titel von Ali Krieger ist lang. Als Weltklasse-Verteidigerin und Führungsspielerin hat sie mit der amerikanischen Nationalmannschaft in mehr als 100 Länderspielen neue Maßstäbe im Frauenfußball gesetzt.

Auch auf Vereinsebene konnte Krieger große Erfolge feiern – mit dem FFC Frankfurt gewann sie nicht nur drei nationale Titel, sondern auch als erste Amerikanerin den Women's Cup, den Vorläufer der UEFA Women's Champions League. Im Jahr 2013 zog es Krieger von Deutschland zurück in ihre Heimat, wo sie nach Stationen in Washington und Orlando seit 2022 das Trikot von Gotham FC trägt. Für die 39-Jährige wäre der Titelgewinn das "ultimative Geschenk" am Ende ihrer langen Karriere. "Nicht dass es meine Karriere definieren würde, aber es ist etwas, was ich mir schon so lange gewünscht habe. Ich müsste nicht das Gefühl haben, ein weiteres Jahr spielen zu wollen, weil die Arbeit noch nicht erledigt ist" .

Rapinoe und Krieger - Vorbilder auch abseits des Platzes

Das Wirken der beiden Fußballstars geht jedoch weit über Titel und Trophäen hinaus. Sowohl Megan Rapinoe als auch Ali Krieger setzen sich für LGBTQIA+-Rechte ein und positionieren sich öffentlich gegen Rassismus sowie für Gleichberechtigung.

Mit ihren Mitstreiterinnen aus der Nationalmannschaft haben sie 2019 eine Sammelklage gegen den eigenen Verband eingereicht und nach jahrelangem Kampf für "Equal Pay" im amerikanischen Fußball gesorgt.

Beide Sportlerinnen haben sich in der Vergangenheit nicht gescheut, den Fußball-Weltverband FIFA oder die Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zu kritisieren. Durch ihr gesellschaftliches und politisches Engagement sind die beiden Ausnahmeathletinnen nicht nur Vorbilder für ihre Fans, sondern auch für eine neue Generation an Fußballerinnen.

Rapinoe und Krieger – mit Überraschungsteams im Finale

Jetzt treffen die beiden Freundinnen und ehemaligen US-Teamkolleginnen im Finale der National Women's Soccer League ein letztes Mal aufeinander. Sowohl für Megan Rapinoe als auch für Ali Krieger und ihre beiden Vereine wäre es der erste Titelgewinn in der NWSL.

Und Gotham ist ohnehin schon die große Überraschung in der diesjährigen Meisterschaft. Nachdem Kriegers Verein die Saison im vergangenen Jahr auf dem letzten Platz abgeschlossen hatte, geht es nun sogar um den Titel in der US-amerikanischen Liga.

Im Playoff-Viertelfinale konnte sich Gotham auswärts mit 2:0 gegen North Carolina durchsetzen, bevor sie in einem Halbfinal-Krimi die Titelverteidiger aus Portland durch ein Tor in der Verlängerung schlugen. Megan Rapinoes Reign OL reichte im Halbfinale ein Tor gegen die Topfavoritinnen und dem Meister der regulären Saison aus San Diego, um sich das Ticket für das Finale zu sichern.

"Ein besseres Drehbuch kann man nicht schreiben"