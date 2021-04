Wenn am Dienstag der 45. Ordentliche UEFA -Kongress in Montreux in der Schweiz tagt, steht auch die Wahl der europäischen Vertreter für den FIFA -Rat, dem höchsten Entscheidungsorgan des Weltfußballverbands, auf der Agenda. Der UEFA stehen dabei acht Sitze zu, einer davon muss weiblich besetzt werden. Und um diesen kämpfen nun zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Amtsinhaberin Evelina Christillin, erfolgreiche Geschäftsfrau aus Turin, und ihre Herausforderin, die ehemalige Nationalspielerin Laura McAllister aus Wales.

Beinahe wäre es schon 2016 zu diesem ungleichen Duell gekommen. Doch eine inzwischen abgeschaffte Regelung von 1946, wonach nur ein Vertreter aus Großbritannien für den FIFA -Rat nominiert werden durfte, verhinderte damals eine Bewerbung McAllisters. Die Italienerin Christillin wurde daraufhin ohne Gegenkandidatin in den FIFA -Rat gewählt.

McAllister als erste ehemalige Spielerin in den FIFA-Rat?

Und auch bei dieser Wahl gilt Evelina Christillin als Favoritin, immerhin weiß sie einen der mächtigsten Fußballverbände Europas hinter sich. Laura McAllister stammt dagegen aus dem kleinen Wales, dessen Männer-Nationalmannschaft zwar 2016 das Halbfinale der Europameisterschaften erreichen konnte, aber sonst eher als Underdog gilt. Als solchen sah sich auch McAllister zu Beginn ihrer Kampagne, nun aber blickt sie der Wahl am Dienstag selbstbewusst entgegen.

"Wir haben sogar das Gefühl, dass wir das Momentum auf unserer Seite haben" , erklärt McAllister gegenüber der Sportschau. Mit 40 der 55 Mitgliedsverbände der UEFA habe sie sich virtuell getroffen, die Reaktionen seien durchweg positiv und konstruktiv gewesen. "Meine Erfahrung sowie mein Bekanntheitsgrad im Fußball sind von einem großen Vorteil" , ist sie sich sicher.

Die 56-jährige Politik-Professorin ist im europäischen Fußball tatsächlich kein unbeschriebenes Blatt mehr. Von 1994 bis 2001 führte sie die walisische Frauen-Nationalmannschaft als Kapitänin an, nach ihrer aktiven Karriere blieb sie dem Fußball erhalten. So sitzt McAllister im Vorstand des walisischen Fußballverbands und engagiert sich als stellvertretende Vorsitzende in der Frauenfußball-Kommission der UEFA .

Mit ihrer Kandidatur treffe sie den Zeitgeist im europäischen Fußball, ist McAllister überzeugt: "Die Mitgliedsverbände erkennen, dass wir im FIFA -Rat und auch in allen anderen Entscheidungsgremien Frauen brauchen, die das Spiel gut kennen." In der Tat wäre die Waliserin die erste ehemalige Spielerin im FIFA -Rat.

Christillin pflegt enge Beziehung zur Agnelli -Familie

Evelina Christillin hat dagegen nie aktiv Fußball gespielt, sie bewegt sich vorwiegend in den besseren Kreisen ihrer Heimatstadt Turin. Zwar kann sie auf Erfahrungen als Sportfunktionärin zurückblicken – so war sie als Geschäftsführerin des Organisationskomitees maßgeblich an der erfolgreichen Olympiabewerbung der Winterspiele 2006 in Turin beteiligt – mit dem Fußball verbindet sie aber vor allem ihre Freundschaft zu den Agnellis, eine der einflussreichsten Familien Italiens, mit denen sie seit ihrer Jugend eng verbunden ist.

Neben dem traditionsreichen Autokonzern Fiat, wo Christillin in den 1980er Jahren ihre Karriere begann, halten die Agnellis Mehrheitsanteile an Italiens "Alter Dame" Juventus Turin. An deren Feier zum 100-jährigen Bestehen wirkte Christillin als Ausstellungskuratorin mit. Derzeitiger Präsident "Juves" ist Andrea Agnelli, der bereits 2015 als Vertreter der European Club Association in das UEFA -Exekutivkomitee gewählt wurde. Ein Jahr später nahm Christillin ihren Sitz im FIFA -Rat ein, welcher ihre erste und bis heute einzige aktive Rolle im Fußball darstellt.

Mit Autorität und Glaubwürdigkeit über Fußball sprechen

Während sich die 65-jährige Italienerin im Vorfeld der Wahl mit öffentlichen Aussagen zurückhält – sie ließ auch eine Anfrage der Sportschau unbeantwortet – macht Laura McAllister mit der Veröffentlichung eines acht Seiten starken Manifests ihre Ambitionen sehr deutlich. Sie wolle den Frauenfußball an der Basis stärken und dafür Sorge tragen, dass kleine wie auch mächtige Fußballnationen gleichermaßen gefördert werden.

Doch stellt sich die grundsätzliche Frage, weshalb überhaupt zwei Frauen Wahlkampf um einen Sitz führen müssen, wenn es doch theoretisch noch fünf andere gebe, auf die sich aber ausschließlich Männer bewerben.

Es sei ja schon mal positiv, dass überhaupt Maßnahmen ergriffen wurden, um eine weibliche Stimme im FIFA -Rat zu garantieren, gab McAllister gegenüber der Sportschau zu Bedenken. "Für mich ist es eher von grundlegender Bedeutung, dass die Frauen, die im FIFA-Rat sitzen, auch in der Lage sind, mit Autorität und Glaubwürdigkeit über Fußball zu sprechen." Daher brauche es Frauen in Führungspositionen, die früher selbst gespielt haben, Schiedsrichterinnen oder Trainerinnen waren.

Ob diese Aussage McAllisters als Seitenhieb auf ihre Konkurrentin Christillin zu verstehen ist, lässt sie unbeantwortet. Eins steht jedoch fest: So einfach wie 2016 wird es die Italienerin bei der Wahl am Dienstag nicht mehr haben.

Stand: 19.04.2021, 11:03