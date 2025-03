Nachholspiel gegen Osasuna Olmo verletzt sich bei Barca-Sieg, Flick reagiert verärgert Stand: 28.03.2025 14:46 Uhr

Der FC Barcelona hat das Nachholspiel des 27. Spieltags der spanischen La Liga gegen CA Osasuna locker mit 3:0 (2:0) gewonnen. Die Partie war am 8. März kurzfristig wegen des plötzlichen Todes des erst 50 Jahre alten Barca-Klubarztes Carles Miñarro Garcia verschoben worden.

Die Klubführung der Katalanen hatte auch den Termin am Donnerstag (27.03.2025) wegen der Nationalmannschafts-Abstellungen kurz zuvor kritisiert. Eine erneute Verschiebung wurde aber seitens La Liga abgelehnt.

Da beispielsweise Robert Lewandowski erst sehr spät vom Länderspiel Polens gegen Malta nach Spanien zurückkehrte, ließ ihn Chefcoach Hansi Flick gegen Osasuna zunächst auf der Bank.

Olmo verletzt, Flick sauer

Bitter für Barcelona: Dani Olmo erlitt eine Adduktorenverletzung. Wie der spanische Spitzenklub am Freitag mitteilte, fällt der ehemalige Leipziger etwa drei Wochen aus. "Die heute Morgen durchgeführten Untersuchungen haben bestätigt, dass sich Olmo eine Adduktorenverletzung im rechten Bereich zugezogen hat", hieß es.

Damit verpasst der 26-Jährige wohl mindestens sechs Spiele, darunter die Duelle mit dem BVB (9. und 15. April) und das Halbfinale im spanischen Pokal gegen Atletico Madrid am kommenden Mittwoch (21.30 Uhr).

Barcelonas Trainer Hansi Flick machte nochmal seinem Ärger über die Ansetzung Luft. "Das war nicht gut. Wir haben für die drei Punkte einen hohen Preis bezahlt mit der Verletzung von Dani ", klagte der einstige Bundestrainer.

Barças Offensive funktioniert auch ohne Lewandowski

Im Spiel selbst ging der Favorit gegen den Abstiegskandidaten aus Osasuna früh in Führung: Der mit einem langen Pass auf links in Szene gesetzte Alejandro Balde spielte den Ball scharf vors Tor der Gäste. Der mitgelaufene Ferran Torres, bereits zuletzt mit zwei Toren gegen Atletico Madrid erfolgreich, rutschte mit perfektem Timing in die Hereingabe und erzielte die Führung für Barcelona.

Ferran Torres

Der zweite Treffer mutete etwas wie ein Geschenk der Unparteiischen an: Dani Olmo drang mit dem Ball am Fuß in den Strafraum ein, Osasunas Keeper Sergio Herrera kam aus seinem Tor gelaufen und Olmo suchte den Kontakt.

Olmo trifft noch per Elfmeter

Den ersten Strafstoß, getreten von Olmo, parierte der Keeper, doch den wegen eines zu früh in den 16er gelaufenen Spielers wiederholten Elfmeter versenkte Olmo dann im Tor (21.). Wenig später schied er aus.

Osasuna blieb offensiv so gut wie harmlos. Der FC Barcelona entschied sich früh, nicht mehr allzu viel zu investieren und hielt sich trotzdem den Gegner vom Leib. Torres scheiterte bei einer Freistoßchance aus etwa 23 Metern krachend an der Querlatte (39.).

Auch Lewandowski trägt sich in die Torschützenliste ein

Auch hatte dann Lewandowski noch etwas vor, zehn Minuten nach seiner Einwechslung in der 67. Minute. Nach einem Offensivfehler der Gäste konterte Barça "zack, zack": Pablo Torres schlug gedankenschnell einen langen Ball nach rechts auf Fermin, der mit enormem Gefühl nach innen flankte. Und da war dann ein polnischer Mittelstürmer, der das tat, was er zuvor schon 22 Mal in La Liga getan hatte: Er traf ins gegnerische Tor. Sein Laufweg - unberechenbar, sein Kopfball - unhaltbar.

Der FC Barcelona sammelte souverän drei weitere Punkte ein und setzte sich um drei Punkte von Verfolger Real Madrid ab.